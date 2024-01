¿Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular un ciclista según el Reglamento de Tránsito de la CDMX?

La bicicleta es considerada un vehículo en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por lo tal, los ciclistas cuentan con derechos y obligaciones. Incluso, los usuarios de estos vehículos en la capital pueden ser sancionados verbalmente por los agentes de Tránsito en caso de que no cumplan con las disposiciones que se tienen contemplados en la norma.

No obstante, hay varias confusiones relacionadas con el uso de este dispositivo, así como las velocidades que puede alcanzar en la capital sin incumplir las leyes de circulación vigentes.

¿Cuál es la velocidad máxima para ciclistas en la CDMX?

La mayor confusión en cuanto a la velocidad máxima que tienen permitida los usuarios de bicicletas en la Ciudad de México viene de un malentendido relacionado con el Artículo 4 del Reglamento de Tránsito. Esta sección de las normas vigentes en la capital incluye una lista con los elementos que componen la vía pública. Para hablar de los ciclistas, la SSC CDMX implementó la siguiente definición:

"Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales; se considera también ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores eléctricos, siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta 25 kilómetros por hora".

Algunos interpretan que esto supone que al ir pedaleando sobre la capital se tiene el límite de 25 kilómetros por hora; no obstante, esta restricción es para que los vehículos de motor o movimiento asistido puedan ser ingresados en el concepto de vehículos no automotores. Esta delimitación tiene la finalidad de establecer qué unidades pueden circular o no por las ciclovías de las CDMX.

Por las ciclovías solamente pueden transitar vehículos automotores y unidades de pedaleo asistido que no puedan acelerar a más de 25 km/h. FOTO: Cuartoscuro

¿Qué dice el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México?

De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, todos los vehículos que circulan por ella deben cumplir con las limitaciones de velocidad que hay en las diferentes vialidades de las 16 alcaldías.

Al igual que las demás unidades, los ciclistas deben respetar las señales que hay en las calles y avenidas, por lo que aunque vayan en ciclovías, pueden alcanzar la velocidad máxima que está dispuesta para los automóviles o motocicletas.

Los elementos de Tránsito de la SSC son los responsables de aplicar esta normativa. FOTO: Cuartoscuro.

Aunque no lleguen a esta aceleración, debido a que difícilmente hay condiciones para hacerlo, no hay nada que les impida llegar a algún punto en el velocímetro, siempre y cuando esté dentro del límite y respeten los carriles en los que pueden circular. Cabe resaltar que estas barreras no contradicen a otras normas, por lo que aunque se puede llegar a un alto kilometraje, es obligación de los usuarios respetar a los peatones y seguir los demás artículos del Reglamento de Tránsito.

Otro factor que suelen enfrentar a los usuarios de las calles es que no hay ninguna velocidad mínima que deba seguir a la hora de trasladarse. A continuación los límites establecidos en la norma.

¿Qué son las vías de acceso controlado?

Son las vialidades en las que no pueden entrar los ciclistas o las motocicletas con un cilindraje menor a 250 centímetros cúbicos en los carriles internos. Su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Suelen estar cercadas, separadas por camellones, no tienden a incluir semáforos y generalmente están a desnivel.

Son avenidas como Periférico, Viaducto, Circuito Interior, entre otras. Los usuarios de bicicleta pueden circular solo sobre sus carriles laterales.

Estas avenidas generalmente están delimitadas y cuentan con algunas entradas específicas. FOTO: Cuartoscuro.

¿Cuáles son las vías primarias en la CDMX?

Son todas las avenidas de flujo mayor, en ellas hay pocos semáforos y tienen grandes extensiones. En muchos casos tienen carriles confinados para el Metrobús, el Trolebús o las bicicletas. Su velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora.

Algunos ejemplos son puntos como Calzada de Tlalpan, avenida Universidad, Calzada Ignacio Zaragoza, Paseo de la Reforma.

Aunque también son grandes o no tengan semáforos, las avenida principales no tienen separadores de circulación. FOTO: Cuartoscuro.

¿Qué calles son secundarias en la CDMX?

Con un límite no mayor a 30 kilómetros por hora, estas calles son las que no tienen a contener más de dos carriles, generalmente llevan tránsito local, comunican a las vías principales. En ellas puede transitar cualquier unidad.

Estas vialidades son para el tránsito local. FOTO: Archivo.

¿Cuál es la velocidad promedio de un ciclista?

No todos los ciclistas llegan a las mismas aceleraciones, ya que este factor depende del conductor, del tipo de unidad, así como la zona en la cual transitan. No obstante, hay coincidencias entre las rutas de estas personas, dependiendo de sus bicis.

En general, en México los usuarios de bicicletas pueden ir de 15 a 20 kilómetros por hora en promedio; no obstante, en algunos tramos el velocímetro puede aumentar de manera considerable.

Las unidades pueden alcanzar velocidades diferentes. FOTO: Cuartoscuro.

Velocidad ciclista mtb: ¿cuántos km/h alcanza una bicicleta de montaña?

Debido a que son unidades de mayor tamaño, peso y con más componentes, las bicis mtb suelen alcanzar velocidades de entre 12 a 18 kilómetros por hora, dependiendo de la práctica de su usuario.

No obstante, en algunos puntos, sobre todo en bajadas, se pueden llegar a casi 60 km/h, de acuerdo a aplicaciones como Strava, la cual realiza un cálculo del avance de quien la usa.

Las bicis de montaña suelen ser más grandes. FOTO: Cuartoscuro.

Velocidad ciclista de ruta: ¿cuántos km/h alcanza una bicicleta de carrera?

Los usuarios que transitan en estas unidades suelen pasar por aceleraciones que van de los 16 a los 20 kilómetros sobre hora, aunque en algunos puntos pueden pasar por encima de los 30 km/h sin problemas e incluso comparte con las bicis de montaña la posibilidad de llegar a los 60 km/h.

Las bicicletas de ruta suelen ser más rápidas debido a su forma y peso. FOTO: Cuartoscuro.

¿Cómo se mide la velocidad en el ciclismo?

Para calcular la velocidad promedio de una bicicleta, basta con dividir la distancia total que se recorre entre el tiempo total que se tarda una persona en llegar de un punto a otro. Las aplicaciones móviles suelen hacer este trabajo por medio del GPS de los teléfonos celulares o de los relojes inteligentes de los cuales disponen.

Además de esto, hay dispositivos conocidos como ciclometros, los cuales son colocados en una de las llantas de la unidad a fin de que se determine cuánto se avanza, a qué rapidez y en qué tiempo.

Hay aplicaciones como Strava que permiten conocer la velocidad de estas actividades.

¿Cuál es la máxima velocidad de una bicicleta de un ciclista profesional?

En competencias como el Tour de Francia, los usuarios de estos vehículos llegan a velocidades máximas que pasan de los 70 a los 100 kilómetros sobre hora dependiendo de las condiciones a las que se enfrentan durante las carreras.

Sin embargo, en 2019, Neil Campbell`s logró romper el récord mundial al llegar a los 239.792 km/h, más de 11 veces lo que puede lograr un ciclista común y corriente.