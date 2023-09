Fleco cortina la tendencia que arrasa este otoño y favorece a todos los rostros

El otoño está próximo a llegar y con él nuevas oportunidades para reinventarnos. Es una época ideal para apostar por un cambio de look, pues vienen los climas fríos y empezaremos a llevar prendas más abrigadoras, siguiendo esta lógica los estilistas internacionales han apostado por los flequillos para esta temporada, la novedad es el fleco cortina que va bien con todos los tipos de rostros y da un refresco a casi cualquier corte de cabello.

Se puede llevar en melenas medianas, largas o XL que son las que veremos principalmente en esta temporada de otoño-invierno pero sin dejar de lado los cabellos cortos pues recordemos que una de las tendencias que más se impone para la recta final del año es el bob cut, un estilo que refresca el clásico bob del que nos hemos enamorado desde hace un par de años y que seguirá vigente también en esta temporada.

Es ideal si quieres un cambio de look que no sea radical. Foto: Instagram @JLo

¿Cómo usar el fleco cortina en otoño?

Este tipo de fleco se llama de cortina porque genera ese efecto visual al mirarlo de frente, ya que se abre al centro de la frente y cae a los costados simulando una cortina lo que lo hace muy versátil, bien puede llevarse con el cabello suelto o en un recogido sencillo, ya sea un chongo o un peinado más alto para darle un aspecto más elegante a este flequillo largo.

Te preguntarás cómo peinarlo y es que sí requiere que uses ya sea una secadora y cepillo o una tenaza para darle la forma adecuada y que caiga con completa naturalidad dando un aspecto arreglado casual. Sí deseas un cambio de look queda perfecto, ya que no es drástico y puede adaptarte a él con facilidad. ¿Te atreverías a usarlo este otoño?

El look de Alexa Chung nos recuerda el aire romántico de Brigitte Bardot. Foto: Instagram @alexachung

Los cortes de pelo que van bien con el fleco cortina son casi todos pues lo puedes llevar con shags, melenas midi, bob o más largas dando siempre un aspecto elegante y actual. Además aporta un aire muy romántico al look y al rostro.

JLo seduce usando el fleco cortina

Si te preguntas qué celebridades han optado por este estilo de flequillo te decimos que JLo es quien desde hace varios años ha decantado por llevarlo con una melena XL, pero no es la única también la icónica actriz Brigitte Bardot fue quien lo hizo famoso hace muchos años y cada vez más celebridades han ido cayendo rendidas ante la belleza de este flequillo abierto que deja descubierta gran parte de la frente, pues cae sobre los laterales de la cabeza.

El fleco cortina queda bien con cabello recogido a suelto. Foto: Instagram Zoe estetica

Dakota Johnson y Blanca Suárez son otras de las actrices que han adoptado este estilo que se integra suavemente con el resto de la melena aportando movimiento y es muy fácil de mantener ya que no requieres estarlo cortando muy seguido, pues al ser más corto al centro crecerá permitiéndote visibilidad y otra de sus bondades es que ayuda a que los ojos se vean más grandes. Si estás pensando en un cambio de look y no quieres algo muy radical, esta podría ser la opción perfecta.

