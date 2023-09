Los mom jeans son la apuesta perfecta para mantenerte abrigada y chic durante el otoño

Desde hace muchos años, la mezclilla ha sido una tela fundamental en la industria de la moda ya que este tejido resistente se convirtió en un básico ya que además de ser bastante cómoda, cumple también con las exigencias de la vida moderna por lo que es posible usarla para cualquier ocasión y aunque existen muchos tipos de pantalones que se adaptan a los gustos de cada quien, uno de los más amados en los últimos tiempos han sido los famosos mom jeans (también conocidos como pantalones de tiro alto), convirtiéndose en una pieza clave para toda una generación.

Aunque estos pantalones tuvieron su auge en los años 80, se sabe que la moda siempre tiende a regresar, es por ello que desde mediados del año 2021 hemos visto una creciente popularidad de los mom jeans y esto se debe principalmente a que son muy cómodos y sumamente versátiles y a pesar de que muchas personas pensaban que su fama poco a poco disminuiría, las grandes casas de moda los han incorporado a sus pasarelas, reafirmando su resurgimiento y demostrando que ciertos estilos perduran a lo largo del tiempo, adaptándose y reinventándose para cada generación.

La comodidad y versatilidad que ofrecían atrajeron a muchas mujeres, y este estilo de pantalones se convirtió en un clásico favorito.

Fotografía: Pinterest.

3 formas de usar mom jeans durante la temporada Otoño-Invierno 2023

El estilo de los mom jeans se encuentran inspirados en la moda de los años 80 y 90, por lo que evocan un sentimiento retro y acogedor que combina perfectamente con la atmósfera del otoño, este estilo puede complementar de manera ideal suéteres, chaquetas y botines, elementos otoñales; además, esta prenda es demasiado versátil, por lo que se adapta perfectamente a las tendencias emergentes y si aún tienes dudas del potencial de esta prenda, aquí te muestro tres ideas con las que puedes combinar tus mom jeans para así verte espectacular en cualquier ocasión.

Los mom jeans se pueden combinar fácilmente con botines, botas y zapatos cerrados que son populares en otoño.

Fotografía: Pinterest.

Mom jeans con blusa, ideales para la oficina

Estos pantalones son tan versátiles que han demostrado encajar incluso en ambientes laborales ya que con los accesorios correctos se pueden crear looks ideales para trabajar con comodidad y estilo. Si en tu trabajo aún no se encuentra muy bien vista la mezclilla, puedes optar por un mom jean en color negro ya que esta tonalidad les confiere un carácter más formal y elegante; para potenciar este atuendo puedes combinarlo con una blusa minimalista y blazer en una tonalidad contrastante, aportando un toque sutil de color y dinamismo al conjunto, para coronar el look y darle un toque de sofisticación puedes optar por unos zapatos de tacón alto, fusionando estilo y comodidad de manera equilibrada en el entorno laboral.

Esta combinación transmite profesionalismo y estilo, ideal para un día de trabajo.

Fotografía: Pinterest.

Mom jeans y suéter de cuello alto

Una de las características principales de estos pantalones conocidos por su tiro alto es la comodidad que irradian y para realzar esta característica, podemos elevar aún más nuestro estilo combinándolos con otras prendas que también prioricen la comodidad, como los suéteres, que además de armonizar perfectamente con la temporada de Otoño-Invierno 2023, también añade un toque de calidez y estilo; complementa este conjunto con un abrigo largo y tus tenis favoritos, con ello lograrás un outfit ideal para disfrutar de una tarde paseando por la ciudad mientras te mantienes calientita.

Esta combinación no solo es cómoda, sino que también refleja un sentido de moda y confort para enfrentar el clima otoñal con estilo.

Fotografía: Pinterest.

Mom jeans con botas de suela track

Los mom jeans son verdaderos campeones en cuanto a versatilidad de estilo se refiere, una demostración de ello la encontramos en el street style, donde estos icónicos pantalones se combinan magistralmente con una blusa de manga larga, una elegante chamarra de vinipiel y unas modernas botas con suela track. Las botas con suela track tienen un diseño moderno y urbano que se adapta muy bien a los mom jeans, este contraste entre el estilo retro de los pantalones y la estética más contemporánea de las botas crea un look interesante y a la moda.

Durante el otoño, las temperaturas suelen descender, y llevar botas más altas brinda un extra de calidez al cubrir una mayor parte de la pierna.

Fotografía: Pinterest.

Estos conjuntos crean un atuendo ideal para diversas ocasiones, y son un claro ejemplo de cómo los mom jeans no solo son cómodos y versátiles, sino que también te permiten brillar con estilo sin importar la ocasión. De acuerdo con las expertas en moda, el tiro alto de los mom jeans puede proporcionar una sensación de abrigo adicional en la zona abdominal, lo cual es beneficioso en otoño cuando las temperaturas empiezan a descender.

