Falda estilo corsét y botines para el otoño: la tendencia futurista que pone a Yalitza Aparicio como la reina de los viajes en el tiempo

El mundo de la moda se encuentra en constante cambio, tan es así que muchas de las prendas que vemos en las pasarelas de alta costura no llegan a ver la luz de las tiendas departamentales, pero este olvido no quiere decir que no puedan usarse para reinventar el estilo personal e inspirar el sentido de la moda fashionista de quienes se encuentran pendientes de los looks más atrevidos de las celebridades.

Uno de estos casos es la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien a través de su cuenta de Instagram ha compartido distintos looks que se caracterizan por usar prendas modernas y es justo este estilo a la hora de vestir lo que la ha convertido en un ícono de la moda, demostrando que el glow fashionista también puede ser explotado en la cotidianidad; pero entre sus muchos looks ganadores hay uno en particular que se ha robado los suspiros de sus seguidores ya que la actriz logró combinar una falda estilo córset con unos botines de suela track, subiéndose así a la temporada Otoño-Invierno 2023.

¿Cómo puedo usar una falda tipo córset y botines en el otoño?

En las imágenes compartidas en la cuenta oficial de Yaritza Aparicio se le puede ver disfrutando de un evento realizado por la marca de tequila "Clase Azul", lugar en donde lució aquel icónico outfit que estuvo compuesto de una blusa blanca con un escote pronunciado en V y una falda tipo córset que destacó por ser la estrella de la noche, ya que además de los detalles en color plateado, la tela resalta por su tono gris azulado que combina a la perfección con la parte superior del conjunto y se muestra en sintonía con los botines de suela track en color negro que rematan este estilo futurista.

La protagonista de "Roma" acompañó este icónico outfit con un maquillaje sumamente sencillo ya que se puede ver que sólo lleva un delineado de gato que alarga la forma de sus ojos y un medio chongo bastante alto, lo que ayuda a dar balance al outfit y termina por crear un conjunto visualmente interesante y estilizado. Es así como la actriz demostró que tanto las faldas tipo corsét como los botines de suela track son piezas versátiles que se pueden adaptar a diferentes estilos y ocasiones.

De la misma forma, esta prenda que para muchas es demasiado arriesgada, en realidad puede aportar un toque moderno y vanguardista a cualquier atuendo y el otoño es el pretexto ideal para experimentar con ella porque debido a que las temperaturas pueden variar, puedes combinar la falda tipo corsé con medias tupidas o calcetines altos para mantener las piernas abrigadas, y los botines de suela track ofrecen soporte y protección mientras te mueves por diferentes ambientes.

Las expertas afirman que las faldas tipo corsét son piezas de ropa distintivas y poco convencionales, lo que te permitirá destacar y expresar tu estilo personal de manera única además de esto, esta prenda tan futurista ayuda a destacar la figura de quien la lleva debido a que éstas suelen tener detalles en la cintura que ayudan a acentuar esta zona y crear una silueta más definida mientras agregas un toque elegante y sofisticado, lo que la convierte en una excelente opción para eventos especiales o para cualquier día donde te quieras sentir fashionista.

Puedes encontrar faldas tipo corsé en diversos estilos, desde telas más estructuradas hasta opciones más fluidas y románticas, esto te permite elegir la que mejor se adapte a tu estilo y ocasión.

Es así como una tendencia que parecía olvidada ha sido revivida por Yalitza Aparicio y vaya que logró un estilo icónico porque además de incorporar de manera armoniosa esta prenda y hacerla el centro de atención sin descuidar los detalles que terminaron de componer su look, logró que la falda por sí sola tuviera un estilo futurista y lleno de modernidad, demostrando así que se encuentra al pendiente de las tendencias de moda y no le tiene miedo a arriesgarse con prendas tan diferentes como esta.

