Con las altas temperaturas del verano en el hemisferio norte, se hace necesario disponer de electrodomésticos que nos refresquen como ventiladores y aires acondicionados. Estos artefactos suelen estar en desuso en las otras estaciones más frescas y pueden acumular suciedad.

A la hora de volver a acondicionar estos artefactos para el verano, una de las tareas más frecuentes que debe hacerse es la limpieza de sus partes. En este sentido, los ventiladores de techo pueden acumular polvo y telas de araña por el desuso. Si se limpian las aspas con un plumero, se correrá el riesgo de esparcir la suciedad.

Frente a esta posible situación, existe un método muy popular en las redes sociales, que aborda la limpieza del electrodoméstico de manera rápida y eficiente. Solo se necesita una funda de almohada vieja o gastada.

El truco para limpiar el ventilador de techo viene de la mano del uso de una funda de almohada. Fuente: Unsplash.com

¿Cómo limpiar el ventilador de techo de manera rápida con una funda de almohada?

La maniobra es muy sencilla y te tomará pocos segundos. Pero debes asegurarte de disponer de esta pieza de ropa de cama que ya no uses y sea vieja, ya que si bien es lavable, puedes deteriorarla para usos posteriores.

El procedimiento es tan sencillo como cortar la electricidad del hogar para manipular de manera segura el ventilador y luego fijarlo para que las aspas no se muevan. En este sentido, puedes pedir ayuda para que una persona las sujete, mientras tú limpias el artefacto.

Asegúrate de fijar las aspas antes de introducirlas en la funda de almohada. Fuente: Unsplash.com

Cuando logres sujetar el ventilador para que no se mueva o tambalee, tienes que colocar la funda de almohada vieja de manera que envuelva cada aspa y puedas arrastrar el polvo y otras partículas que se hayan alojado en la superficie de estas secciones.

Con esta maniobra lograrás que la suciedad no se esparza por la habitación y, por lo tanto, no la aspirarás . Además, no tendrás que limpiar los muebles o el piso. Finalmente, deberás sacudir esta ropa de cama en un sitio al aire libre y posteriormente introducirla en la lavadora para programar un lavado corto.