Esta es la poderosa razón por la que deberías pensar dos veces bañarte con esponja o estropajo

Bañarse diario es una actividad esencial para el cuidado personal e higiene, pero tal vez podrías hacerlo mal. Muchas personas usan una esponja o un estropajo junto con jabón, lo cual podría no ser del todo beneficioso si no tienes ciertas consideraciones en cuenta, pues tanto son una muy buena herramienta, pueden causarte problemas. Para saber si son buenas para ti, dependerá de tu tipo de piel y de cómo la cuidas.

Pueden ser muy sucias si lo tienes cuidado. Foto: Freepik.

Tanto naturales como sintéticas, tienen la ventaja de ayudar a exfoliar. Esto se refiere a la eliminación de células muertas de la superficie cutánea, permitiendo una limpieza más profunda y estimulando la renovación celular. En consecuencia, la epidermis se ve más suave, fresca y luminosa.

¿Cuál es el aspecto negativo de las esponjas de baño?

Aunque pueden ser excelentes para una limpieza efectiva, es fundamental tener en cuenta su mantenimiento, ya que pueden acumular restos de piel y residuos de productos de limpieza, creando un entorno favorable para la proliferación de bacterias. Por tanto, es crucial lavarlas y secarlas adecuadamente después de cada uso para minimizar los riesgos de infecciones cutáneas. Algunos incluso recomiendan ponerlas en el microondas un par de minutos para eliminar organismos o remojarlas en cloro.

Dan la sensación de mayor limpieza, pero no necesariamente es así. Foto: Freepik.

Aunado a eso, si tienes alguna afección cutánea, el uso de la esponja podría presentar más desafíos. Aunque la exfoliación es provechosa, en cutis sensibles, resecas o con condiciones como la psoriasis o el eczema, puede irritar y empeorar los síntomas. En estos casos, es aconsejable disminuir la frecuencia de uso o incluso reemplazarla por otro método de limpieza, como las manos únicamente.

Importante consultar al dermatólogo

Ante cualquier cambio o problema tras el uso de estropajos, lo recomendable es acudir a un dermatólogo. Este profesional de la salud es quien puede diagnosticar y tratar cualquier síntoma o enfermedad. No se debe subestimar el valor de su consejo, especialmente cuando se enfrenta a condiciones que afectan la salud y la estética.

Consulta con tu dermatóloga si es viable que las uses. Foto: Freepik.

Es por eso que este producto no es ni bueno ni malo, puede potenciar tu higiene personal, siempre y cuando se mantenga limpio y se use de manera adecuada, ya que podría requerir cambios constante o incluso la consulta con un dermatólogo, por lo que si no estás dispuesto a esto, lo mejor sería optar por evitarlo.

