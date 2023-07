Géminis ¿cuál es tu suerte para este miércoles 20 de julio, según el tarot?

No es un secreto que una relación con una persona custodiada por el signo Géminis es un caos. En muchas ocasiones vivir en pareja con estas personas es todo un lío por la dualidad que llegan a presentar en temas de diversión o para convivir con la familia de cada uno, siempre estos seres de luz tienden a ocultar sus más oscuros sentimientos. De la nada un fin de semana adoran abrir su corazón y confesar casi todo y al otro día, nada, son una tumba y su rostro molesto es algo que deja perplejos a sus parejas.

Los Géminis (21 de mayo a 22 de julio) tienen muchos detalles que enamorar a primera vista, son inteligentes, platican muy a gusto de cualquier tema y en cualquier lugar, un bar, un restaurante o un local de comida callejera. Esos los vuelve muy atractivos para cualquier persona, pero es una moneda al aire cuando comienzas a conocerlos más a fondo y en un ambiente donde no dominan la situación.

Géminis es un fiel amigo. Foto: Pixabay

La suerte de Géminis será inconsistente este día desde muy temprano

Estos signos, en un ambiente de pareja, se vuelven personas demasiado orgullosas cuando no tienen la razón y se los dejan ver muy claro. Ir en contra de sus ideas los vuelve frenéticos y caóticos, al grado de no hablarte en semanas o meses y hasta terminar una bella amistad por no tener los mismos ideales o por tan solo diferir un poco con ellos.

La visión de los Géminis para ver el mundo atraen a todos. Foto: Pixabay

Para ellos la vida en el hogar es sencilla, no recogen su ropa o lavan un plato, mucho menos los puedes tomar en cuenta para mantener una estabilidad en casa, son muy dispersos a la hora de hacer la despensa o para preparar algún alimento. Adoran comer y que esté limpio, pero que no sea por sus propias manos.

Para estar bien con una pareja, ambos deben dejar atrás esos círculos llenos de vicios, reclamos y poca paciencia para entender y escuchar al otro. Esto es en general para todos los signos, nunca vivas con una pareja que saque lo peor de ti y siempre te sientas molesto, mejor habla y evita generar una vibra negativa que a la larga puede traer problemas para ambos.

SIGUE LEYENDO:

Horóscopo chino: los números de la suerte para cada animal del 18 al 20 de julio

Luna Nueva: mensajes para tener éxito según tu signo del 18 al 21 de julio