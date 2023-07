Dua Lipa irradia belleza en Londres con ajustado vestido lencero estilo sirena

Además de su talento sobre el escenario por el que goza de un arrollador éxito a nivel internacional, Dua Lipa se ha convertido en un referente de moda con looks que llevan a otro nivel lo mejor de las tendencias y el estilo Barbie es un imperdible de la temporada. Sobre todo para la la cantante por su papel como sirena al que le hizo honor con un romántico vestido rosa tipo lencero que lució durante el estreno en Londres.

La cantante británica no sólo interpretará a una hermosa sirena con cabello azul en el live action protagonizado por Margot Robbie, también es parte del soundtrack con el tema “Dance The Night" del que ya se ha escuchado más en los adelantos de la película que llegará a las salas de cine el próximo 20 de julio. Mientras tanto sus actores no han dejado de sorprender con atuendos en rosa que tienen referencias a los estilos clásicos de la famosa muñeca.

Dua Lipa deslumbra en Londres con vestido rosa tipo lencero. Foto: AP

Para la premier en Londres, la intérprete de "New Rules" optó por un vestido largo tipo lencero en color rosa que es parte de la colección que presentó con Versace en Cannes. El diseño lleva detalles en tonos verde, rosa, lila y azul haciendo referencia a su personaje de sirena; lo complementó con zapatillas azul metálico con las que armonizar tres de las mejores tendencias: Y2K, Barbiecore y Mermaidcore.

En el cabello esta vez lució una coleta alta con acabado liso y maquillaje en tonos café lleno de brillo para añadir mayor glamour a su ya brillante atuendo. Llevó una gargantilla con la figura de la Medusa de la casa italiana, así como un brazalete, pendientes y sortijas que una vez más hacen referencia a su personaje de sirena.

Look de Dua Lipa estilo Barbie para premier en Londres. Foto: IG @donatella_versace

Look de Dua Lipa estilo sirena

La fiebre de Barbie continúa y Dua Lila no deja de derrochar elegancia y sensualidad con cada uno de sus atuendos, pero hasta el momento el que más impacto ha generado es el que usó durante el estreno en Los Ángeles debido a los reveladores detalles que dejaron poco a la imaginación.

A su paso por la alfombra rosa en Shrine Auditorium & Expo Hall, la cantante acaparó las miradas con un vestido de transparencias de Bottega Veneta que lució como sólo ella sabe hacerlo usando lencería en color blanco y brillantes a juego con el resto de su atuendo.

El vestido consta de un diseño largo de tejido metalizado color plateado que intercala pedrería con la que añade más brillo. Lo complementó con zapatillas de punta en tono plateado y ondas ligeras en el cabello, que una vez más están apegadas a su personaje de sirena en la cinta.