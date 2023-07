¿El secreto para una relación exitosa existe? Las 7 reglas para tratar de conseguirla, según expertas

Dicen que los noviazgos y matrimonios son difíciles, sin embargo, los verdaderamente complicados son los seres humanos. Puede que el corazón tenga razones que la razón no entiende, pero eso no ha impedido a los científicos tratar de alcanzar el secreto de la felicidad en las relaciones sentimentales. Sesiones de terapia, métodos, técnicas y demás alternativas para tratar de encontrar los principales factores detrás de una relación de pareja satisfactoria.

Algunas de las especialistas que han dedicado sus investigaciones a ello son Jessica Griffin, profesora de psiquiatría y pediatría en la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts, y Pepper Schwartz, experta en sexualidad y docente de sociología en la Universidad de Washington, quienes llevan más de 50 años analizando las relaciones de pareja. Los resultados derivaron en 8 claves para que el amor triunfe.

Foto: Pixabay

"La idea equivocada que tiene mucha gente es que las parejas felices discuten menos. Pero no es así, si no que discuten con más eficacia. Cuando trabajamos con parejas que parecen no avanzar en sus desacuerdos, les sugerimos que se den una tregua y elaboren un plan para comunicarse mejor. Un buen ejercicio es que cada miembro de la pareja escriba lo que le moleste del otro y de la propia relación", declararon las científicas en una entrevista con la CNBC.

¿Cuáles son las claves para tener una relación exitosa?

De ese modo, Griffin y Schwartz revelaron la fórmula para construir las reglas del juego que toda pareja debe tener en cuenta si desea que su relación prospere a través de los años, y así discutir de manera más eficiente:

Ser sinceros, pero no crueles. No insultar ni despreciar a la pareja. Resolver el problema para poder seguir adelante. No abandonar la conversación. Si se requiere pedir un descanso de 20 minutos. Ambos queremos lo mismo: conectar y mejorar nuestra relación. Cumplir solo un objetivo en la discusión: "Tú y yo contra el problema, no tú contra mí". No culpar. Tratar de utilizar afirmaciones del tipo "yo siento" en lugar de culparse mutuamente.

Foto: Pixabay

Cabe mencionar que, como menciona una metáfora conocida, al igual que una planta, una relación de amor necesita cultivarse y regarse todos los días para que la pareja "crezca" sana y fuerte. Conseguirlo no es fácil, sin embargo, teniendo confianza, cuidándose mucho, comunicando los problemas con calma, haciendo planes juntos, riendo y sorprendiéndose mutuamente, será mucho más sencilla la labor.

SIGUE LEYENDO

Finanzas en pareja: 5 errores que acabarían con tu dinero y tu relación