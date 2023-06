Visión para el Mañana ayuda a los adultos mayores a vencer las cataratas: Salvador Oñate Barrón

Con esta campaña activa en Euromotors Monterrey, la meta de Salvador Oñate Barrón, presidente de Grupo AutoSSoni, es evitar que miles de personas pierdan la vista por un padecimiento que puede tratarse con cirugía.

La pérdida de visión es uno de los problemas más comunes que enfrentan los adultos mayores, siendo las cataratas la principal razón por la que incrementan los casos de ceguera entre la población. El problema, en sí, no es el padecimiento, pues algunos casos son curables con cirugía, sino más bien la falta de recursos para llevar a cabo el procedimiento médico. Este panorama es el que busca cambiar Salvador Oñate Barrón, presidente de Grupo AutoSSoni.

A través de la campaña Visión para el Mañana, Grupo AutoSSoni apoya económicamente a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad que requieran cirugías de cataratas, reafirmando así el compromiso que tiene el negocio con las comunidades en las que tiene presencia.

“Queremos brindar apoyo y esperanza para que personas de escasos recursos puedan encontrar la salud en el sentido de la vista. Creemos en el poder de la unión y la fuerza de una comunidad solidaria”, expuso Salvador Oñate Barrón.

El presidente de Grupo AutoSSoni detalló que esta nueva iniciativa forma parte de su cultura de responsabilidad social, y está presente en Euromotors Monterrey.

Comenzó en marzo de este año ante la realidad que enfrentan muchos adultos mayores con problemas de visión por cataratas, y que no pueden costear los tratamientos como es la cirugía.

Principal causa de ceguera

Las cataratas son las responsables de la pérdida de visión en el 35% de los casos de ceguera reversible que afecta al 50% de la población entre 65 y 74 años. En México, 3 millones de personas las padecen, teniendo 140,000 casos nuevos cada año, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México.

Faustina Santiago fue una de las mujeres que vivió con la enfermedad los últimos años de su vida. Si bien el problema comenzó a los 64, para cuando tenía 70 años su visión se había perdido para siempre, debido a la falta de acceso a tratamientos médicos y cirugías que le permitieran tratarse. Pese a que sus hijos trataron de buscar el apoyo, no pudieron obtenerlo, dejando a Faustina en depresión y pérdida de habilidades.

“A mi mamá le costaba mucho su situación, no pudimos costear todo el tratamiento y al final se deprimía y dependía de nosotros para hacer todo. Me hubiera gustado que en ese momento existieran campañas como ahora”, expuso su hija Leonor.

Para Salvador Oñate Barrón estas situaciones ya no deben existir. Así que, como empresa, Grupo AutoSSoni seguirá sumando esfuerzos para cambiar la vida de las personas.

“Nuestra misión es impactar favorablemente en las comunidades donde operamos, tanto en el negocio con lo que ofrecemos, como en las personas y las situaciones que enfrentan. De nada sirve que tengamos éxito si no nos preocupamos por la gente. Por Faustina y por todas esas personas que no han podido acceder a este tipo de apoyos, no dejaremos de trabajar”, enfatizó el presidente de Grupo AutoSSoni.

Los candidatos

Hasta el momento, la campaña creada en colaboración con el médico oftalmólogo Julio Hernández Camarena, ha beneficiado a una persona y la meta es apoyar a cinco candidatos más.

Para acercarse con las personas que necesitan el apoyo, el equipo de Grupo AutoSSoni y Euromotors Monterrey recorren los DIF municipales y asilos, donde impera la mayor parte de la población con este padecimiento.

“Ahorita estamos por realizar la operación al primer paciente de cataratas, a quien hemos acompañado a sus consultas y con los estudios solicitados por el médico.

Seguiremos con los cinco candidatos y valorando a quien lo necesite”, mencionó el directivo.

Además de las cirugías, el trabajo del grupo y el médico oftalmólogo consiste en concientizar sobre la enfermedad, causas, prevención y la importancia de valoraciones médicas continuas. Para Salvador Oñate Barrón, la mejor estrategia siempre será el autocuidado y seguimiento médico.