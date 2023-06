¿Por qué es importante detectar a tiempo el cáncer de próstata?

El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que el cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos con un 16% de incidencia en México.

La importancia de la detección temprana radica en que es el principal tipo de cáncer, en hombres mayores de 50 años, a nivel mundial, mientras que en México lo es respecto a varones en ésta edad.

El cáncer de próstata es una enfermedad maligna, un tipo de tumor que crece en este órgano y que tiene como principal función, la reproducción. El Dr. Carlos Manuel Vásquez Lastra, jefe de urología del Centro Médico ABC, señala que uno de cada siete hombres lo presentará en algún momento de su vida, lo que lo convierte en un padecimiento muy frecuente.

Para su desarrollo, el factor genético es el más importante; en caso de que la persona tenga algún antecedente familiar, no solo de cáncer de próstata, sino también de cáncer de ovario, páncreas, colon o estómago, deberá notificarlo para identificar un aumento en el riesgo.

Actualmente no existe una manera de predecir su aparición, aunque se ha asociado que llevar una dieta rica en grasas saturadas o con alimentos de origen animal, puede afectar o aumentar la propensión a padecerlo.

¿Una persona con cáncer de próstata presenta síntomas?

El Dr. Vásquez Lastra señala que, los hombres mayores de 50 años podrían presentar dos tipos diferentes de problemas en la próstata: el primero de ellos, una hiperplasia prostática benigna, que es un agrandamiento normal de la próstata que puede resultar en sensación de ardor, malestar, dificultad o urgencia para orinar, palpitación genital o eyaculación dolorosa, entre otras.

El cáncer de próstata, por su parte, manifiesta diferentes etapas; durante la inicial, el padecimiento es totalmente asintomático, motivo por el cual muchos pacientes reciben su valoración cuando ya se ha diseminado hacia otras áreas del cuerpo.

Así, en caso de percibir síntomas como: ardor, dolor, sangrado o dificultad para orinar o eyacular, micción con frecuencia, por mencionar algunos, significa que la enfermedad ya está en una etapa avanzada y más peligrosa.

¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata?

Para lograr un dictamen oportuno lo recomendable es realizar un par de estudios, en función de la edad. Como primera medida, a partir de los 40 años, la sugerencia es hacerse la prueba de antígeno prostático una vez al año. Este estudio permite conocer los niveles de antígeno prostático específico (PSA) en la sangre; la personas con cáncer de próstata frecuentemente muestran concentraciones elevadas de PSA.

La segunda medida de detección es la prueba de tacto rectal, a partir de los 50 años de edad. Gracias a este método se puede palpar cualquier abultamiento o anormalidad en la próstata, lo que podría suponer la presencia de cáncer.

Combinar ambos estudios permite mejorar la certeza en la detección de cáncer de próstata. Si el médico no localiza algo relevante, durante el tacto rectal, significa que hay un 60% de probabilidades de no tener cáncer de próstata, mientras que, hay un 80% de posibilidad de padecerlo si la detección positiva se realizó mediante la prueba de antígeno prostático. Efectuar ambas pruebas y obtener resultados normales aumenta la certeza, en un 94%, de no padecer cáncer de próstata.

Cuando los niveles de antígeno se han detectado como sospechosos y el tacto rectal haya insinuado un posible abultamiento, el urólogo solicitará realizar una biopsia de próstata, lo que permitirá obtener un diagnóstico definitivo.

Es importante saber que tener uno o dos parientes en primer grado, sufriendo cáncer de próstata, duplica la posibilidad de padecerlo, mientras que tener tres o más familiares, en la misma situación, puede aumentar el peligro hasta cinco veces más, en comparación con la población normal.

Por ello, para el doctor es importante conocer el historial médico familiar, el cual le ayudará a identificar los tipos de cáncer y determinar riesgos hereditarios.

Similar al cáncer de mama, la detección temprana del cáncer de próstata marcará una diferencia para el pronóstico de recuperación del paciente. Y, aunque no existe ninguna manera de evitarlo, lograr descubrirlo cuando todavía está encapsulado en la próstata, es lo ideal.

Ya me diagnosticaron cáncer de próstata, ¿ahora qué sigue?

Una vez que el médico dictamina que hay cáncer de próstata se deberá identificar la etapa en la que se encuentra, señala el Dr. Vásquez Lastra. El cáncer aún encapsulado, dentro de la próstata, es considerado como etapa temprana. El mejor tratamiento en este momento es la operación, procedimiento en el cual se retira la próstata por completo. Actualmente, este método se realiza con cirugía robótica, a través del robot da Vinci Xi, el cual se encuentra en el Centro Médico ABC y que ofrece los mejores porcentajes de éxito, desde el punto de vista de control sobre la enfermedad y disminución de los efectos secundarios postcirugía; como problemas de erección, incontinencia urinaria y menor riesgo de complicaciones o infecciones.

Cuando el cáncer ya se ha movido a los ganglios o al hueso, que es el lugar más frecuente para que esto suceda, se le conoce como metástasis. Para esta etapa existe una gran cantidad de medicamentos que ayudan a combatir las células que responden a la testosterona, conocidos como antiandrógenos y su función es quitar la testosterona a estas células para frenar o reducir su crecimiento.

Una vez que se ha logrado retirar, en la etapa temprana, existe un alto porcentaje de no reincidencia, entre el 80% y 85% de los casos, indica el Dr. Vásquez Lastra.

Dentro del área oncológica, cuando se ha quitado el cáncer y no hay más evidencia de éste, el paciente entra a la categoría de remisión, pues nunca se puede indicar que se ha curado. Es decir que necesitarán vigilancia por el resto de su vida para mantener un adecuado control. En caso de que aún existan señales de alguna célula cancerosa se puede realizar la atención de manera adecuada y pronta.

Este padecimiento tiene el mejor marcador de identificación si empieza a manifestarse de nuevo; el mismo antígeno prostático. En caso de que el médico detecte un aumento en esta proteína se dará atención médica de inmediato.

Los pacientes que han entrado en categoría de remisión tienen un bajo porcentaje, entre el 15% y 20%, de riesgo de que vuelva a aparecer, esto depende de la agresividad del tumor original y del momento del diagnóstico primario.

En el Centro Médico ABC podrás encontrar todo para obtener una valoración oportuna, incluyendo la prueba de antígeno prostático específico, así como médicos urólogos especializados que permitan detectar anormalidades en la próstata.

Si recibes un diagnóstico de cáncer de próstata, en el Centro de Cáncer encontrarás el equipo necesario, como el robot da Vinci Xi, para el tratamiento dela enfermedad en etapas tempranas, así como los medicamentos indispensables para los casos de metástasis.

MMV