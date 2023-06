Contén la respiración antes de conocer por qué cada vez más personas colocan las perchas al revés en el armario

La llegada del verano es inminente en el hemisferio Norte y las altas temperaturas comenzarán a obligarnos a hacer cambios en el guardarropa. Para quienes no dispongan de mucho espacio para distribuir las prendas de los meses de frío y la los de calor, tendrán que dedicar un buen rato a ordenar el armario definitivo para la temporada que comenzará pronto.

Ordenar el guardarropa puede ser tedioso y esta tarea implica deshacernos de prendas que realmente ya no usamos. Acumular ropa que no tiene uso en nuestra cotidianidad, solo hará que dispongamos de menos espacio con el paso de las temporadas. Para facilitar este paso, existe un método sencillo que se puede aplicar con perchas.

¿Cómo ubicar las perchas?

Antes de describir cómo deben ubicarse las perchas en este método, es necesario mencionar que esté procedimiento es ideal para personas indecisas o desordenadas. La tarea permitirá liberar espacio y hasta hacer lugar para que entren prendas nuevas.

Ya está llegando el verano y el armario pide recambio. Fuente: Pixabay.com

Además, al deshacerte de ropa que no usas, puedes hacer donaciones o venderla por un bajo costo. Puede pasar que a veces dudemos de lo que realmente hemos usado en cada temporada, por eso existe una pequeña maniobra que ha sido difundida a través de Instagram.

El procedimiento consiste en colocar las perchas al revés o en el sentido contrario, para marcar qué prendas han sido utilizadas en la temporada y cuáles no. De esta manera, al llegar la hora de hacer un cambio en el guardarropa por falta de espacio para la siguiente temporada, sabremos identificar lo que ya no nos agrada y lo que ya no necesitamos.