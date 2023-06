Contén la respiración antes de saber las 3 señales claves para saber si tu móvil ha sido intervenido

El mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados y muchos ciudadanos no quieren perder esa carrera por lo que tratan de mantenerse lo más actualizados posible. Teléfonos, computadoras, televisores y hasta electrodomésticos incorporan nuevas funcionalidades que, por lo general, tienen su sustento en Internet.

Cuidado con los ciberdelitos. Fuente: Pixabay

En este marco, la seguridad de nuestra información y movimientos económicos debe ser motivo de preocupación para los usuarios de estos dispositivos. Es que, con el avance de la tecnología, los delincuentes virtuales también se actualizan e idean nuevas formas de lograr su cometido.

Claves para saber si tu móvil ha sido intervenido

Si eras uno de los usuarios de dispositivos móviles con conexión a Internet, seguramente estos consejos te serán útiles para poder identificar posibles amenazas a la seguridad de tus datos personales. Con unos simples pasos podrás determinar si tu teléfono móvil ha sido intervenido o hay alguna potencial amenaza en él.

Controla las funciones de tu móvil. Fuente: Pixabay

Uno de los primeros pasos para evitar un ciberdelito es prestar atención a tus llamadas. Ya sea cuando recibas o realices una llamada con tu móvil debes estar atentos a si existen ruidos extraños y que no provengan del contexto tuyo o de tu interlocutor. Si los encuentras, puede que tu teléfono haya sido intervenido y su seguridad no sea la adecuada.

Es importante la seguridad de tu móvil. Fuente: Pixabay

El segundo tips a tener en cuenta es detectar si la caga de la batería de tu móvil disminuye pero tú no lo has utilizado tanto. Esto puede ser una señal de que alguien podría estar grabando todo lo que dices o siguiéndote por tu ubicación GPS. Por otro lado, deberás prestar atención a si el dispositivo se calienta cuando no está en uso, si al apagarlo tarda demasiado o si se enciende su pantalla sin haberlo manipulado. Ante estas sospechas, restablecer de fábrica tu móvil podría ser una buena opción para recuperar su seguridad.

