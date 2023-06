¿Amas las pulseras de Cartier? Esta marca mexicana tiene el dupe perfecto por menos de 500 pesos

Si eres una amante de la moda, la belleza y las tendencias seguramente has escuchado hablar de las lujosas pulseras de Cartier que una larga lista de famosas como Kylie Jenner o Meghan Markle tienen y nunca se quitan. ¿La razón?, que resultan muy chic y sus distintos colores le dan un toque muy brillante a los looks y aunque se trata de un llamativo oro acompañado de diamantes, el diseño es muy discreto y perfecto para no perder la elegancia ante el glamur.

Aunque Cartier tiene una larga lista de joyas de lujo que no cualquiera puede comprar, las pulseras a las que nos referimos sólo son dos y se han convertido en toda una tendencia a pesar de sus elevados precios y es que además de las celebridades, las influencers las han impuesto como un "must have". Prueba de lo anterior es la mexicana Priscila Escoto, quien las tiene todas y en todos los modelos disponibles y que además ha demostrado que lo que las convierte en el deseo de todas es que sólo se pueden abrir con una herramienta especial de la firma francesa.

Pulseras Love y Juste Un Clou de Cartier; aquí las puedes comprar por menos de 500 pesos

Tal y como te adelantábamos, la fiebre por lucir como mujeres caras y que siguen el estilo "old money" gracias a estas joyas, sólo se reduce a dos modelos de pulseras de la exclusiva marca y se tratan de las "Love" y "Juste Un Clou". La primera de ellas destaca por ser un brazalete unisex delgado y con pequeños círculos en donde se incrustan los diamantes; mientras que la segunda imita la forma de un tornillo enredado en la muñeca.

Sin embargo, sus costos no son nada accesibles para muchas personas, ya que pueden ir de los 158 mil a los 253 mil pesos y de los 171 mil a más de un millón de pesos, respectivamente. La buena noticia es que existe un dupe perfecto que recupera el estilo y diseño de las pulseras por menos de 500 pesos y la mejor parte es que se apoya el talento de las marcas mexicanas. ¿Les darías una oportunidad.

En TikTok se volvió viral un video en el que se habla de la marca mexicana "Milán Accesorios" que creó el dupe inspirado en el clásico diseño de Cartier para que te sumes a la tendencia que todas las famosas e influencers aman sin que tengas que gastar una fortuna. La razón es que venden tanto la pulsera "Love" como la "Juste Un Clou" en sus tres colores: plateado, oro amarillo y oro rosa y todas por menos de 500 pesos.

De acuerdo con una publicación de la firma mexicana, las pulseras en forma de tornillo se pueden encontrar desde los 300 pesos; mientras que la otra está disponible desde los 400 pesos. En cuanto a la calidad, destaca que las joyas están hechas de acero inoxidable, con el que prometen que se pueden mojar sin que corran el riesgo de terminar dañada. ¿Y tú, las comprarías para completar todos tus looks y estar a la moda?

Aunque esta es una excelente alternativa para ahorrar dinero y no perderse de las tendencias del momento, no es el único dupe que existe de las pulseras de Cartier, pues sitios como Shein también cuentan con diseños idénticos y mucho más accesibles que van de los 80 a los 285 pesos mexicanos.