Reconocen expertos a la mejor bartender del continente

Christine Wiseman, quien se desempeña como directora del grupo Bar Lab Hospitality que tiene locales en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami, fue reconocida como la mejor bartender por la organización de los 50 mejores bares de América del Norte.

El galardón es el único votado directamente por los responsables de los bares que forman parte de la lista, lo que implica que es un reconocimiento hecho entre colegas y le confiere un peso sentimental adicional.

"Christine es una fuerza de la naturaleza, cuyos exuberantes cocteles electrizan a sus legiones de fans en Estados Unidos y más allá. Es conocida mundialmente por su trabajo en los célebres bares Broken Shaker, donde el ambiente enérgico es un faro de hospitalidad omnipresente en Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles.

“Además de atender a sus clientes de forma ejemplar y de cuidar a sus equipos de los bares de costa a costa, Christine es una mentora dedicada de muchos aspirantes a bartenders", detalló Mark Sansom, director de contenidos de 50 Best, firma que también se encarga de revelar a los mejores restaurantes del mundo.

Desde sus orígenes como chef en su natal Virginia Occidental, Wiseman ha logrado una carrera brillante detrás de la barra, siendo considerada en numerosas ocasiones para el premio American Bartender of the Year, aunque ha quedado en las semifinales del certamen.

"Hace tiempo que admiro a las personas que han recibido este premio y es un honor para mí formar parte de este increíble grupo. Sin embargo, no podría haberlo conseguido yo sola. Bar Lab Hospitality tiene uno de los mejores equipos del sector y es una parte fundamental de mi éxito.

“Ganar este premio me impulsará a seguir siendo mejor mentora y líder. También me ha dado tiempo para reflexionar. Pienso que todos me ven como soy, alguien que lidera con el corazón, lo da todo por quienes la rodean y crea espacios seguros para las personas que lo necesitan y lo desean", apuntó la bartender.

La lista de los mejores 50 bares de América del Norte se revelará por primera vez en San Miguel de Allende, Guanajuato, este 4 de mayo a las 18:30 horas.

