5 trucos de maquillaje para rejuvenecer tu rostro

En la actualidad son muchas las técnicas de maquillaje que se utilizan para enfatizar ciertas zonas del rostro, tales como los pómulos, la boca y por supuesto, los ojos. Sin embargo, muchos de los "trucos" que comparten algunas beauty bloggers más que ayudar a definir tus rasgos, pueden hacer que te veas con más años o con facciones menos delicadas de lo que realmente son, contribuyendo así a que tu rostro aparente ser mayor de lo que realmente es.

Por ello en esta ocasión hablaremos de 5 errores de maquillaje que se cometen al momento de llevar a cabo tu rutina diaria de make up, así como algunos tips que puedes utilizar en su lugar para abrir tu mirada, lucir una piel fresca y radiante, y sobre todo, rejuvenecer tu rostro.

1. Rejuvenece tu rostro utilizando un lápiz para cejas claro

Ojo, esto no quiere decir que si tu cabello es negro te pongas un lápiz de cejas en un tono rubio cenizo. Más bien tiene que ver con el balance; considera que si tienes la melena negra nunca podrás delinearte las cejas con un lápiz negro, ya que esto sólo hará que tus facciones se endurezcan. En su lugar, lo mejor es que uses un lápiz café obscuro o gris, producto que puede sustituirse por gel, sombra o el producto que utilices habitualmente para delinear tus cejas.

Aquí el punto es que nunca iguales el color de tus cejas al de tu cabello, pues lo recomendable es que este siempre sea menos saturado, a menos que tengas colores fantasía en tu cabellera, para lo cual se recomienda utilizar un lápiz más claro que el color de tu raíz, siempre con el objetivo de no colocar un tono demasiado saturado en esta área.

Recuerda siempre aplicar un producto para cejas más claro que la raíz de tu cabello | Foto: Pixabay

2. Basta de delinear las cejas con un corrector demasiado claro

Muchas personas consideran que entre más claro es el tono del correcto con el que enmarcan las cejas, mejor será el resultado y no hay nada que sea más erróneo, ya que en vez de iluminar esta zona, lo único que harás es remarcar las arrugas que son propias del párpado móvil.

Por lo cual, lo que debes hacer es delinear tu ceja con tu propia base de maquillaje o en su defecto con un corrector un tono más bajo que tu tono de piel, NO MÁS. En caso de que quieras aportar un plus de luminosidad, siempre puedes colocar un poco de iluminador en crema en el arco de tu ceja, cuidando no extenderlo hacia la cuenca de tu ojo, ya que esto provocará que esta área se vea desgastada y poco juvenil.

Siempre puedes agregar un poco de iluminador en el arco de tu ceja | Foto: Pixabay

3. Rejuvenece tu rostro aplicando el corrector de manera inteligente

A muchas mujeres se les enseñó a aplicar el corrector en el área inferior del ojo en forma de semicírculo, algo que lo único que provoca es que las ojeras se marquen mucho más. Por lo cual, se recomienda sólo poner dos puntos de producto, uno en el lagrimal y otro pegado al área externa del ojo.

Lo que sigue es difuminar muy bien para eliminar lo obscurecido de las ojeras. En caso de que quieras un efecto lifting, lo que tienes que hacer es difuminar en forma de triángulo, algo que te ayudará a elevar visualmente tus pómulos, dándole un efecto fresco a la piel de tu rostro.

Bien aplicado, el corrector puede resaltar tus pómulos | Foto: Pixabay

4. Sombra de ojos: la mejor aliada para rejuvenecer tu mirada y combatir el párpado encapotado

Con el paso de los años, la gravedad provoca que la piel del párpado móvil comience a colgarse, algo que si bien es muy natural, también provoca que el rostro se vea algo mayor. No obstante, una manera de combatir el paso de los años con el maquillaje es aplicando la sombra de tu preferencia en el área de la cuenca del ojo, algo que te ayudará a que el producto se siga luciendo aunque tengas el ojo abierto.

Pues sí pretendes aplicarla sólo en el párpado móvil y ya estás siendo víctima del párpado caído, lo más probable es que la piel de tu ojito "se coma" las sombras, algo que evitará que luzcas al máximo tu make up. Una vez que hayas difuminado tu sombra en la cuenca del ojo, lo que sigue es también aplicar el producto en tu párpado móvil, esto para que tu mirada sea impactante con los ojos cerrados y abiertos.

Es importante que distribuyas muy bien tu sombra de ojos | Foto: Pixabay

5. Usar lápiz negro en la línea de agua envejece a más no poder

Aunque muchas personas consideran que el usar lápiz negro en esta zona puede ayudar a verte más formal y seductora, lo cierto es que lo único que provoca es que tu ojo se vea más pequeño, sin mencionar que, en caso de que se corra, lo único que hará es acentuar las arrugas de tu párpado inferior. Por lo cual, lo que debes hacer es sustituirlo por un lápiz blanco, el cual abrirá tu mirada y disimulará el párpado encapotado provocado por el paso de los años.