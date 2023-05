Lingokids, una aplicación inclusiva para enseñar inglés a niños con necesidades educativas especiales

Así a través de juegos, canciones, puzzles, la App Lingokids nació con una metodología distinta para que los niños de entre 2 a 8 años se adentren en el aprendizaje del inglés.

Sin embargo, para algunos niños con necesidades neurodiversas, aprender un nuevo idioma puede presentar desafíos adicionales. Por eso Lingokids ha desarrollado una nueva iniciativa para garantizar que todos los niños, sin importar sus habilidades o necesidades, tengan la oportunidad de aprender inglés de manera inclusiva. Niños con autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia, disgrafía y discalculia ahora tienen un espacio donde aprender inglés.

Pero, ¿qué es Lingokids y por qué su método funciona tan bien con los niños?

En Lingokids entienden lo complicado que es entretener a los niños. Sin embargo, con su metodología PlaylearningTM, los niños aprenden jugando con sus más de 1.200 actividades divertidas y educativas.

Esta metodología no solo aumenta la diversión, sino que también refuerza sus conocimientos sin distraerlos y los niños podrán desarrollar tanto habilidades académicas, como lectoescritura y matemáticas y; habilidades socioemocionales, como la colaboración y el trabajo en equipo para interactuar con compañeros de clase, amigos o hermanos.

Además, Lingokids promueve un entorno seguro y protegido para los niños, pues no muestra anuncios y no pide información personal de los menores más allá de su edad. También fomenta hábitos de tecnología saludable en los pequeños. Con tan solo 15 minutos al día de PlaylearningTM es suficiente para que los niños desarrollen numerosos beneficios educativos y cognitivos. Y no solo eso, también se les pide a los niños que todo lo aprendido en el mundo online se traslade al mundo offline donde los niños jueguen con sus padres, por ejemplo, a “poner la mesa”.

Ahora la neurodiversidad encuentra una aliada en Lingokids

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en México un total de 580 289 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años presentan algún tipo de necesidad especial.

Con la necesidad de darle un espacio a estos niños, Lingokids inició un proyecto de investigación exploratoria a finales de 2022. A través de esta investigación, se identificaron cinco categorías principales de necesidades educativas especiales (NEE) que se abordan en la aplicación.

La psicóloga infantil, Diana Barrett, especialista en tratar el autismo; la doctora Lynne Baldwin, especialista en dislexia y disgrafía, la doctora en psicología Lorena Amescua, especialista en TDAH y la doctora en aprendizaje y desarrollo, Taína Coleman, son los especialistas que se encargan de seleccionar y clasificar los contenidos educativos que pueden potenciar el aprendizaje de los niños.

Los expertos evaluaron cada actividad y la categorizaron en tres colores: verde (muy apropiado), amarillo (aceptable) y rojo (no adecuado). Además, proporcionaron comentarios detallados para explicar por qué ciertas actividades no eran apropiadas.

Para facilitar a los padres el acceso a estas actividades, al entrar en la app y dirigirse a la pantalla inicial, arriba a la derecha podrán ver un botón llamado “Categorías”. Ahí hay una amplia división del contenido de Lingokids donde se encuentra ya la nueva categoría llamada “Necesidades Educativas Especiales”.

Dentro de esta nueva categoría, las familias encontrarán numerosos juegos y vídeos para que sus hijos aprendan, entre otras muchas cosas, a reconocer las letras del abecedario, números e identificar emociones que luego tendrán que repetir para adquirir ese conocimiento.

Con más de 60 millones de familias en todo el mundo ya confiando en esta galardonada aplicación, que ha sido reconocida como la Mejor Aplicación de Aprendizaje Original en los Kidscreen Awards durante dos años consecutivos (2022 y 2023), Lingokids se convierte en el mejor aliado para los niños con necesidades educativas especiales que deseen aprender inglés, pues ha conseguido personalizar la experiencia que reciben estos niños con contenido cuidadosamente adaptado a sus necesidades y habilidades.