El tono de labial de MAC que les queda hermoso a todas y es perfecto para regalar en Navidad

Las técnicas de maquillaje compartidas por las influencers fueron de lo más viral en 2023 . La belleza tuvo un repunte gracias a las recomedaciones en esta categoría y cientos de marcas se volvieron la tendencia principal.

Si aún no tienes tu lista de regalos para esta Navidad o para el intercambio de la oficina, te recomendamos añadir un labial de MAC en el tono Thanks It's MAC, un hermoso color perfecto para usar a diario que además queda bien con todos los tonos de piel.

MAC es de las marcas favoritas de maquillaje de costo medio por su gran variedad de colores de labiales. Tiene diferentes tonos en acabados únicos para que tus labios luzcan hermosos en cualquier ocasión. En 2023, la empresa de belleza innovó en sus productos para ofrecer a sus consumidores labiales y rubores acordes con las nuevas tendencias de maquillaje, que te hagan lucir hermosa con poco.

El labial perfecto de MAC que les queda bien a todas

Se trata de la línea 'Lustreglass Sheer-Shine Lipstick' en tono Thanks, It's Mac. Según su descripción es un color nude rosado con brillo de perlas plateadas. Por subtono Taupe, es ideal para todo tipo de piel y hará lucir tus labios con un brillo espectacular, resaltando las facciones de tu rostro y dándole lusminosidad y color.

Thanks It's MACm el labial nude que les queda bien a todas

El labial de MAC más viral tiene una infusión de aceite de olvia y semillas de frambuesa que brinda un acabado brillante y de larga duración. Hidrata los labios y ayuda a que se vean y se sientan más suaves.

Tiene un precio de $499 pesos en el sitio de MAC Cosmetics México y es el regalo ideal para esta Navidad 2023 porque no necesitas llevar a tu amiga a la tienda para ver si el labial de MAC le queda bien. Es garantía de que les queda precioso a todas y además es una gran opción si vas empezando en el mundo del maquillaje porque te dará ese acabado glowey que va excelente con cualquier paleta de colores que uses para tu rutina de belleza.

El labial de MAC que es ideal para el diario y hará lucir tus labios más hidratados

Ximena Navarrete usa el labial viral de MAC

Recientemente, la ex Miss Universo Ximena Navarrete compartió su rutina de maquillaje con todos sus seguidores en TikTok, y una de las cosas que más llamó la atención fue el labial que usó para dejar sus labios con un tono nude elegante que la hace lucir fresca y le da un brillo extra a su rostro.

Antes de ponerse el tono de labial Thanks It's MAC, Ximena usa un delineador para darle más profundidad a su labios.

¿Por qué este labial de MAC es ideal para regalar en Navidad?

El tono Thanks It's Mac es ideal como regalo navideño porque se convertirá en el artículo favorito de las cosmetiqueras de las amantes de la belleza. Es versátil porque lo puedes usar de día para ir a la oficina o para una comida formal. Pero también se puede usar de noche en combinación con un maquillaje más cargado en el rostro para crear contrastes.

Usuarias de redes sociales y creadoras de contenido de belleza afirman que este labial es ideal por su tono nude y es probablemente el tono más bonito de toda la gama de MAC. ¡No tiene falla!

