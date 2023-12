No seas pasivo-agresivo cuando contestas un mensaje o un correo, así puedes mejorar

La forma en que nos comunicamos ha experimentado una transformación radical. Los correos electrónicos y mensajes en plataformas han reemplazado en gran medida a las interacciones cara a cara. Sin embargo, este cambio ha traído consigo un nuevo conjunto de desafíos, especialmente en el ámbito laboral, donde la comunicación pasiva-agresiva se ha convertido en una preocupación creciente.

Erica Dhawan, experta en liderazgo, ponente y autora de "Digital Body Language: How to Build Trust and Connection, No Matter the Distance", asegura que muchas veces, sin darnos cuenta, utilizamos frases que, aunque parecen inocuas, pueden interpretarse como pasivo-agresivas. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer sin que tu mensaje pierda dirección, pero tampoco que sea “mal educado”.

Hacerlo puede ocasionar roces en el trabajo. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

Conoce las 10 mejores frases motivadores para antes de irte a dormir

¿Te sientes "Meh"? Es más que una expresión, explica un trastorno de salud mental

¿Qué tipo de frases son pasivo- agresivas en el mundo digital?

Por ejemplo, "Según mi último correo electrónico..." puede sonar como una reprimenda por no prestar atención. "Para futuras referencias..." a menudo implica una corrección disfrazada. La frase "Sube esto a la parte superior de tu bandeja de entrada..." puede interpretarse como un recordatorio impaciente. "Sólo para asegurarme de que estamos de acuerdo..." a veces se usa para encubrir la autodefensa. Y "En adelante..." puede sonar como una advertencia severa. Estas expresiones, aunque comunes, pueden causar malentendidos y tensiones innecesarias.

Date un respiro antes de redactar. Foto: Freepik.

La comunicación digital efectiva requiere un enfoque cuidadoso y reflexivo. Evitar estas frases y adoptar estrategias de comunicación empáticas y claras son esenciales para mantener un ambiente de trabajo saludable y productivo. Recordemos que, detrás de cada pantalla, hay una persona real, con emociones y expectativas.

¿Qué se puede hacer para no ser pasivo- agresivo?

Para evitar caer en la trampa de la agresividad pasiva, aquí hay algunas estrategias que pueden ser útiles:

Controla tus emociones: Evita responder a mensajes o correos electrónicos cuando estés enfadado o frustrado. Tómate un momento para calmarte y revisa tu mensaje más tarde.

Asume lo mejor de los demás: Antes de criticar, intenta entender las razones detrás de una acción. Un enfoque empático puede evitar conflictos innecesarios.

Siempre contesta de manera como te gustaría que te tratasen. Foto: Freepik.