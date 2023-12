Conoce el truco que usan los peluqueros para quitar 10 años al instante de tu cabello

Existen varios factores, que en la actualidad, se conjugan para que el lucimiento de las canas gane terreno en muchas mujeres que no le tienen miedo a ese look. Muchas actrices famosas y celebridades, presumen de su cabellera gris cuidada y brillante. Sin embargo, hay que destacar que no es fácil el período de transición a cabello canoso.

Algunos estilistas, como Isaac Salido, peluquero famoso por su enfoque innovador en el mundo de la belleza creador y presentador de la campaña Silver Ladies. Esta acción es para celebrar y honrar a las mujeres que lucen el cabello con canas, blanco o gris. Además, descubre cuáles son sus mejores trucos para conseguir que las canas rejuvenezcan y no envejezcan para atrevernos a dar el paso.

Muchas de las celebridades suelen presumir de sus canas. Fuente: Pinterest

¿Quieres lucir joven con el cabello gris?

Cada vez son más las mujeres que consultan con los estilistas para solicitarles asesoramiento en el cuidado del cabello canoso y en el proceso de transición. Existen varios trucos para lucir más joven con canas en la melena. Uno de ellos, es un corte adecuado para realzar las facciones y quitarse 10 años.

El corte de cabello es clave para las mujeres que deciden lucir sus canas en libertad. Debe tener estilo y adaptado a la forma de la cara y tipo de pelo. Vale destacar que cada mujer debe conocer bien su melena para lucirla brillante, hidratada y cuidada. Esto último es importante, ya que, en caso contrario, puede sumar años.

Un buen corte de pelo te quita años. Fuente: Pinterest

Cualquier corte de cabello resulta idóneo para llevarlo con canas o gris. "Es muy importante romper mitos porque el cabello blanco, al igual que el rubio, el pelirrojo o el castaño, permite cualquier tipo de corte como también la idea de que a cierta edad la mujer no debe superar un largo de cabello, otro gran error", afirma Isaac Salido.