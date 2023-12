Después de una buena fiesta, para curar la cruda o por lo menos aminorar los malestares, el mexicano puede comerse un delicioso y calientito consomé, incluso unos dicen que con una cerveza te sientes mejor, pero eso sí, no se te ocurra querer comerte un pedazo de sandía por que siempre habrá alguien que te diga que “te puedes morir”.

Y es que en nuestro país es muy común que para después de un susto te comas un bolillo o bien, que luego de hacer un gran coraje no comas aguacate por que te hará daño, lo mismo pasa con la sandía, la cual las mamás y abuelas se han encargado de hacernos saber que no puedes ingerirla cuando andas crudo, pero, ¿es cierto que estas en peligro de muerte si comes esta deliciosa fruta después de una gran fiesta?.

¿La sandía es mala para la cruda?

Foto: Pixabay

¿Comer sandía cuando estás crudo es malo para la salud?

Como lo mencionamos anteriormente, luego de una fiesta y de exceso del alcohol lo que se antoja son caldos muy calientes y picosos, sin embargo, de acuerdo con especialistas de la salud, esto solo te ayudará a irritar tu estómago aún más de lo que ya lo hiciste al tomar bebidas alcohólicas.

Y es que, luego de beber mucho alcohol, el cuerpo humano necesita hidratarse, por lo que más que algo irritante necesitas bebidas o alimentos que te ayuden a recuperarte.

¿Qué es bueno para la cruda?

Foto: cuartoscuro

¿Qué pasa si tengo resaca y como sandía?

El comer o beber agua de sandía no te hará daño como te lo ha dicho tu mamá o tu abuela, pues médicos especialistas han dicho en diversas ocasiones que esta deliciosa fruta lejos de hacerte daño te ayudará.

Y es que, la sandía además de ser una fruta que contiene agua por sí misma, tiene fructosa lo que ayuda al ser humano a rehidratarse más rápido y terminar con los terribles síntomas de la cruda, por lo que los doctores no ven nada de malo en comer sandía o tomar agua de esta fruta durante la resaca.

La sandía no es mala en la resaca.

Foto: Pixabay

¿Cómo evitar la cruda?

Si bien no hay una receta o un consejo para que evites la famosa cruda o resaca más que no consumas alcohol, especialistas de la salud recomiendan que después de que termines de ingerir tu bebida alcohólica, ingieras un vaso de agua natural, así podrías evitar que tu cuerpo se deshidrate y con ello serán menos los síntomas de la resaca.

También, expertos de la salud aconsejan que el número de copas que un hombre debe beber preferentemente son cuatro por noche y no exceder ese número para evitar la famosa cruda, mientras que las mujeres son solo tres.

Expertos recomiendan que en una noche mujeres solo tomen 3 copas, mientras que hombres 4.

Foto: cuartoscuro

Por cierto, en estas fechas decembrinas en las que el consumo de alcohol es muy común recuerda que si vas a manejar no debes ingerir bebidas embriagantes, pues lo que más deseamos es que todas las familias pasen una gran Navidad y Año Nuevo.