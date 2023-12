El nuevo corte de cabello de Lisa de Blackpink causará furor en 2024

Lalisa Manobal, mejor conocida por su nombre artístico de Lisa de Blackpink ha conquistado los escenarios con su talento para cantar y bailar, pero también dentro del mundo de la moda y la belleza hasta el punto de convertirse en uno de los máximos referentes de estilismo para mujeres que quieren verse juveniles y modernas, pero también extra elegantes.

Aunque en su estilo son los looks de firmas de lujo los que más dan de qué hablar, recientemente volvió a demostrar que no teme en experimentar con su imagen personal y así olvidarse de lo clásico para darle paso a algo mucho más moderno. Tal es el caso de su nuevo corte de cabello con el que se adelantó a las tendencias de belleza de 2024 y con el que cualquier mujer puede causar furor y dejar huella donde quiera que vaya. ¿Le robarías su nuevo look?

El cabello largo ya no será tendencia. (Foto: IG @lalalalisa_m)

Mullet, este es el corte que será moda en 2024 y ya enamoró a Lisa

Lisa estuvo como invitada de Celine en la apertura de una nueva tienda en un centro comercial de Bangkok, Tailandia, y para la ocasión sorprendió con un dramático cambio de imagen al adoptar un nuevo corte de cabello con el que dejó en claro que para el 2024 las cabelleras XXL no serán las predilectas. En cambio, se lució con una melena a la altura de los hombros, flequillo de cortina y mucho volumen.

Se trata del corte mullet que lleva un par de años dentro de las principales tendencias y que se quedará para los próximos meses; sin embargo, la cantante también nos dejó ver que para lucir sofisticada, elegante e incluso un poco retadora porque el estilo enmarca sus facciones, hay que seguir otros trucos de estilismo. Lo primero y más importante es darle la bienvenida a los rizos o a las ondas marcadas que le darán mucho volumen, dimensión y movimiento al pelo.

Este es el nuevo corte de cabello de Lisa. (Foto: IG @lalalalisa_m)

A diferencia de lo que se ha visto en años anteriores, para llevar el mullet en 2024 sí se pueden llevar las capas marcadas, tal y como acaba de hacerlo Lisa; de esta manera la melena consigue mucho movimiento. Mientras que para complementar se puede agregar un flequillo degrafilado y por debajo de las cejas que se puede llevar sobre la frente o peinado hacia los laterales, al estilo del flequillo de cortina.

¿A quién le favorece el mullet?

Una de las muchas ventajas del corte mullet que acaba de presumir la cantante de Blackpink es que le favorece a todos los tipos de rostros y de cabellos, así que no dudes en darle una oportunidad y renovar tu estilo con algo muy moderno y en tendencia. No te olvides de peinar las capas con ondas marcadas para conseguir dejar huella.