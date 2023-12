Actor de la Liga de la Justicia te dice como encontrar motivación para seguir entrenando 

Tomar la decisión de iniciar cualquier proyecto personal, requiere de mucha motivación en uno mismo, pues no es sencillo emprender algo y después mantenerlo, pues siempre habrá altibajos que pueden mermar nuestra ganar de dar continuación a aquello que una vez decidimos iniciar.

Como en varios aspectos, la mente juega un papel muy importante para obtener aquella motivación intrínseca que necesitamos para continuar con todo lo que queremos realizar y aunque fácil perderse en el camino, también es normal, no sentir ganas de seguir avanzando.

En muchas ocasiones podemos llegar a sentir esas ganas de querer abandonar nuestro proyecto, ya sea por falta de tiempo, ánimos e incluso, por una decepción personal.

No siempre es fácil encontrar la motivación para seguir entrenando Créditos: Piaxabay

Ejercicio y motivación

Decidir ir a un gimnasio es un gran paso en nuestra vida, pues de ello dependerá que tengamos una mejor salud, movilidad y coordinación, destreza e incluso, una mejor alimentación; pues todo lo anterior implica un régimen de disciplina y autocontrol.

Pero, en alguna parte del camino podemos llegar a sentir que es mejor abandonar este proyecto personal, pues la falta de ganancias musculares o de las mismas energías para seguir entrenado, pueden hacernos querer “tirar la toalla”.

Pero es importante recordar el por qué empezamos a entrenar y ejercitarnos, pues ese pico de motivación puede llegar a convertirse en el “combustible” que necesitamos para dar más del 100 por ciento.

En alguna parte del camino podemos llegar a sentir que es mejor abandonar este proyecto Créditos: Pixabay

¿Qué dicen los expertos?

Es importante considerar que nosotros mismos no somos los únicos que hemos pasado por un “bajón” de energías y desmotivación, pues son problemas que a todos pueden acontecer, incluso hasta a los famosos, pues nadie está exento de tener altibajos personales.

"Siempre queremos estar en un apogeo, si o si, al final puede crear una enfermedad"

Créditos: @sergiconstance

Los testimonios de aquellas personas que seguimos y que vemos como inspiradores e “influencer” pueden llegar a motivarnos para continuar, pues que mejor que alguien que ya ha sufrido de un problema similar al nuestro para aconsejarnos y darnos una buena recomendación.

Zeús de La Liga de la Justicia habla de motivación para entrenar

La película de La Liga de la Justicia, que tuvo dos versiones, una para salas de cines y otra para la plataforma de streaming HBO Max, es una de las producciones de Zack Snyder, fueron un parteaguas en el mundo cinematográfico de los comics de DC.

Uno de los actores, que tuvo una corta pero significativa participación es Sergi Constance, quien interpretó al poderoso dios Zeus de la mitología griega.

Cabe destacar que, Zeus, junto con el dios de la guerra Ares y la divinidad de la cacería, Artemisa, ayudaron a las demás tribus de humanos y atlantianos a desterrar a Steppenwolf de la faz de la tierra.

Pero, más allá de asombros participación que tuvo Sergi Constance, fisicoculturista y empresario español, recientemente hizo algunas declaraciones sobre la motivación y como ésta, influye en la toma de decisiones al momento de entrenar.

En el marco de la Expo Sport 2023 en la CDMX, Sergi Constance señala que una de las cosas que debemos tomar en cuenta para evitar el estancamiento o el conformismo dentro del mundo deportivo, es siempre visualizar el objetivo por el que decidimos empezar.

En mi caso yo lo he sufrido, me veía ahí, decía, ya no valgo para nada, pero al mismo tiempo lucho contra ello porque, canalizó y digo ¿en que etapa de mi vida estoy? y ¿Qué estoy haciendo ahora?”

Aunado a ello, también es importante considerar que todo requiere una disciplina constante, tanto en la forma de ejercitarnos, como en las actividades que realizamos fuera del gimnasio.

"Si, siempre queremos estar en un apogeo, si o si, al final puede crear una enfermedad, porque al final, todos lo extremos como lo he dicho antes, no son buenos. Cuando falla la motivación, si realmente quieres un objetivo ahí entra la disciplina, no quieres entrenar, pero debes de ir, no quieres comer esto, pero te lo tienes que comer, es una lucha constante", dijo.

