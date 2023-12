Pilates: ¿qué pasa con el cuerpo al hacer este ejercicio?

Los pilates son una de las actividades físicas que han adquirido popularidad en los últimos años, debido a que hay muchas personas que lo practican, sin embargo, pocos conocen lo que realmente pasa en su cuerpo cuando comienzan a hacer este tipo de entrenamiento, pues tiene varios beneficios.

Los piletas son un sistema de entrenamiento físico y mental creado por alemán Joseph Hubertus Pilates hace un siglo, el cual se centra en ejercicios de tensión y estiramiento, sobre todo en el área conocida como "core" o centro de fuerza del cuerpo, que contempla los abdominales, espalda y los glúteos. Debido a que se concentra en está zona, es muy recomendado para aquellos que quieren definir su silueta.

¿Cuáles son los beneficios de hacer pilates?

Los pilates no es un ejercicio con una exigencia extrema, por el contrario, se concentra en la respiración y los estiramientos, no obstante, sí contribuye a la pérdida de peso. Sin embargo, este no es la único beneficio de hacer esta actividad, ya que mejora la postura, tonifica los músculos, ayuda para tener más flexibilidad y equilibrio, incluso previene lesiones.

De igual forma, ya que es un ejercicio en el que también se tiene que coordinar la respiración, también aumenta la capacidad pulmonar. Por otra parte, al ser un sistema en el que hay que estar concentrados, contribuye a tener una mayor conciencia del cuerpo y tener una conexión con la mente, incrementando el equilibrio y la coordinación.

¿Cuántos días a la semana hay que hacer pilates?

Los expertos en este tipo de sistema sugieren que, para el caso de los principiantes, empezar con movimientos menos exigentes y hacerlo un par de veces por semana, para acostumbrar al cuerpo a este tipo de ejercicio, pues aunque no sea muy exigente, puede ser complicado al principio. No obstante, los entrenadores afirman que se debe de ir aumentando los días progresivamente, hasta que se haga toda la semana.