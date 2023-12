Uñas: los colores que resaltan las pieles morenas

Cuando buscamos un nail art, la mayoría de las veces tomamos en cuenta nuestro color de piel con respecto al tono que vamos a elegir. Muchas mujeres con la piel morena prefieren no elegir tonos oscuros en sus uñas porque creen que no se les ven bien, pero la realidad es que hay tonos y diseños que son ideales y necesitas saberlo.

Hoy en día existen muchísimos estilos y tonos de uñas para que renueves tu manicura, pero si lo que quieres es resaltar tu tono de piel, hay ciertos colores que tienes que elegir y verás cómo tus manos se verán completamente diferentes. Deja de pensar en las reglas de colores y usa el color que te haga sentir más cómoda.

Sigue leyendo:

Uñas blancas y elegantes ideales para usar en invierno: estas ideas te encantarán

Uñas azul peltre: el color que tienes que usar en invierno para que tu manicura se robe miradas

El color café es otra excelente idea para usar en tus uñas | Foto: Pinterest

Diseños de uñas para piel morena

Uñas color magenta

Este tono es una combinación entre el rosa y el café. El color que da como resultado es perfecto para que mujeres con la piel canela se atrevan a usarlo. Ya sea que quieras usarlo en gelish o en acrílico, el magenta se ve fabuloso y además combina muy bien con la gama de la temporada.

Ya sea que quieras usarlo en gelish o en acrílico, el magenta se ve fabuloso | Foto: Pinterest

Uñas grises

Otro de los colores que son favorables para aquellas mujeres con la piel morena es el color gris, con este tono tus manos se verán más llamativas pero elegantes al mismo tiempo. Elige un gris claro, ya que este hará que tus uñas se vean más largas y estilizadas, mientras que los tonos oscuros tienden a acortarlas.

Elige un gris claro, ya que este hará que tus uñas se vean más largas | Foto: Pinterest

Uñas con acabado natural

En tu próxima cita con tu manicurista pídele que le de un acabado a tus uñas con un tono natural. Al colocarlo se verá un sutil color rosa que parecerá que es el color de tus uñas. Esta técnica se ve muy discreta y linda en uñas cortas o en uñas acrílicas con forma de almendra.

Esta técnica se ve muy discreta y linda en uñas cortas | Foto: Pinterest

Uñas palo de rosa

El color que ya se convirtió en un clásico del año es el rosa palo, este color es muy sutil y sofisticado, puedes combinarlo con un tono magenta e incluso añadir glitter a tu diseño. Lo aconsejable es que hagas un degradado con base en la escala de colores para que a simple vista se vean casi del mismo color.

Puedes combinar el rosa palo con glitter rosa gold | Foto: Pinterest

Uñas lila

Este color se te verá muy girly, sobre todo si te encanta que tus uñas se vean coquetas. El color es claro y muy bonito, además queda fabuloso para usar a diario y hasta para llevar a algún evento especial. No olvides que los colores claros resaltan el color de tu piel, así que te sugerimos no usar demasiados elementos para que no se sature a la vista.

Atrévete a usar color lila en tu manicure | Foto: Pinterest

Esmalte francés nude

El esmalte francés te puede quedar muy bien si eres de piel morena, sin embargo, este diseño tiene una pequeña variación, en lugar de usar blanco y transparente, la base es color nude y el delineado es blanco. Esta combinación hará que resalte más tu piel apiñonada.

Este estilo nunca pasará de moda y te quedará muy bien si tienes las uñas cortas o largas | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los tonos en tendencia para piel morenas en invierno?

Durante la temporada invernal, los colores fríos serán los que destacan en las prendas y accesorios pero también en las uñas. Para pieles morenas los colores ideales son los que giran en torno a la paleta otoñal, el café marrón, blanco, nude y rosa son los ideales para ti.