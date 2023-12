¿Quieres empezar a correr? Toma en cuenta estos consejos

El final de año es uno de los momentos favoritos para intentar algo nuevo. Si entre los propósitos que deseas elegir para 2024 se encuentra adoptar un modo de vida más saludable, hacer ejercicio es fundamental.

Entre los ejercicios favoritos de las personas, por su aparente sencillez y economía, se encuentra correr. Sin embargo, antes de ponerte los tenis, es bueno saber algunas cosas.

“Lo primero que tiene qué hacerse es reflexionar para quién lo quieres hacer. Si es para quedar bien con los demás o para demostrar algo hacia afuera, la verdad nunca va a funcionar”, señala Sonia Chávez, fundadora de la organización Soy Corredora.

Considera que cualquier actividad deportiva implica un compromiso no solo con la práctica, sino contigo misma, puesto que emprenderás un viaje de descubrimiento de tu cuerpo y mente.

Hacer cualquier deporte implica un compromiso más allá de lo físico. Foto: Pexels

“Hacer ejercicio siempre es un compromiso con uno mismo y va más allá del tema físico. En sí es un tema mental, de compromiso propio, de decir me gusta mucho, pero hacia dónde quiero ir. Si tienes muy claro para qué lo haces es mucho más fácil que te enganches”, detalla.

Hacer un presupuesto

Aunque parece un tema económico, no siempre lo es: hacer un presupuesto en términos de tiempo y esfuerzo, siendo muy clara en cómo tu nueva rutina se inserta en tus labores cotidianas, es clave para que sigas corriendo.

“Ya que decidiste cualquier ejercicio que quieras hacer, ahora lo importante sería descubrir qué es lo que va a requerir de mí para hacer ese ejercicio, es tener ese compromiso.

Antes de iniciar, considera el tiempo que le dedicarás a la actividad. Foto: Pexels

“Si ya te decidiste por un deporte, entonces ahora lo único que te queda por hacer es saber que te vas a divertir. Si no lo ves como diversión, si no lo ves como algo que te va a dar beneficios, que te gusta, la verdad es que no te va a funcionar”, añade Sonia.

Ver el deporte como una parte esencial entre tu entretenimiento no solo hará que lo veas más como un gozo y menos como una carga, lo que te permitirá a nivel cerebral que liberes oxitocinas y te sientas muy bien cada vez que lo hagas.

Seguridad ante todo

Otro aspecto a tener en cuenta son las medidas de seguridad que debes tomar antes de lanzarte a los caminos. Mantener sincronizado tu teléfono o smartwatch es importante para que tus seres queridos puedan localizarte en caso de una emergencia.

“Entrena solamente en lugares y horas donde sepas que hay más gente; a mí me gusta entrenar de madrugada, pero obviamente hay lugares donde no puedo ir sola, pero habrá otros lugares donde sí pueda entrenar de madrugada y esté lleno de corredores.

Mantén siempre informados a tus contactos de emergencia sobre tu localización. Foto: Pexels

“Ubica un lugar donde sepas que va a haber más corredores, entonces tendrás el gusto de entrenar antes de que salga el sol, es un básico, y en la Ciudad de México hay varios sitios, como el Bosque de Chapultepec, el Circuito Gandhi o Paseo de la Reforma”, aconseja Chávez.

La experta corredora anima a quienes incursionen en este deporte a elegir lugares bien vigilados, iluminados y seguros, puesto que, además de evitarte malos tragos, te permitirá enfocarte en los único importante en el momento: tu encuentro contigo misma.