Vinagre en la lavadora: 3 razones por las que debes incluirlo en cada ciclo de lavado

Lavar la ropa no solo es una señal de independizarse, sino también de saber cómo hacerlo, pues algunos prefieren pagar la tintorería o los servicios de limpieza. Y es que echar prendas a la lavadora es todo un arte, ya que muchos pueden tener resultados como percudido, olor a humedad, el suavizante no deja aroma, pelusas, se destiñe el color con el tiempo, entre otros. Sin embargo, hay un ingrediente de cocina que te ayudará a dejarla reluciente y limpia.

¿Para qué sirve el vinagre blanco?

Este ingrediente secreto se trata del vinagre blanco, cuyo uso en la cocina sirve para encurtidos, sazonar ensaladas, ablandador de carnes y mariscos, para hornear, elaborar quesos, eliminar malos olores y algunas bacterias, pues es conocido por sus propiedades de limpieza y desinfección. Es un líquido transparente que se obtiene de la fermentación del alcohol de caña que tiene gran utilidad a la hora de lavar, desinfectar y desmanchar.

Algunas amas de casa lo utilizan en el jabón de trastes o en la lavadora, aunque algunos prefieren seguir usando otros productos especiales para blanquear, aromatizar o desinfectar, pero te decimos por qué deberías usarlo y cuáles son los beneficios.

El ciclo de lavado es importante Foto: Unsplash

Poner vinagre en la lavadora te dará estos resultados

Blanquear las prendas

La ropa blanca es una de las preocupaciones de toda persona a la hora de lavarla, pues puede estar percudida por el uso de productos con químicos que la dejan amarilla, la revolvemos con otras prendas de color o no la sabemos lavar correctamente. El vinagre blanco será tu mejor aliado para dejarla limpia y reluciente, solo necesitas una taza de este ingrediente de cocina y dejarla remojar en una cubeta por un rato, luego haz tu ciclo de lavado normal con agua fría y enjuaga. Si la tiendes al sol tendrás mejores resultados.

Quitar el olor a humedad

El olor a humedad o choquía es otro de los problema a los que nos enfrentamos en el hogar, pues debido a la poca ventilación, hay un hongo que se acumula en paredes, techos, pisos o en la ropa y deja un aroma desagradable. Incluso debes revisar tu lavadora, pues si no está limpia o si no drena bien el agua, puede apestar tus prendas. Si usas vinagre blanco para lavar puedes quitarte esta preocupación, solo debes usar agua caliente, un chorro de vinagre, tu jabón normal y dejar reposar la ropa por un rato para después iniciar el ciclo de limpieza que usas.

Evitar que se destiña

Finalmente, poner vinagre en la lavadora ayuda a que la ropa no se destiña, pues con el tiempo las prendas se desgastan y se ven descoloridas. Este ingrediente casero elimina manchas, pero también fija los tonos de nuestras prendas con poner solo una taza para el ciclo de lavado, también revisa las etiquetas para verificar si no se necesita algún cuidado como la temperatura del agua o no exponerlas al sol.