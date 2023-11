Café o chocolate, según los expertos, una de estas bebidas sirve mejor para calentar en temporada de frío

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, se estima que para fin de año habrán hasta 56 frentes fríos durante la época de otoño-invierno. Además de provocar bajas temperaturas, también habrá lloviznas y ventiscas de aire helado, por ello es importante resguardarnos en casa y mantenernos calientes. Si sientes que comes más de lo normal en estos días, es porque nuestro cuerpo necesita energía para mantener su temperatura.

Temblar e ingerir calorías es algo que requiere nuestro cuerpo para entrar en calor, ya que los músculos se contraen y necesitan reservas de energía para ello ante las inclemencias del clima. Pero si quieres evitar comer de más, puedes optar por las bebidas calientes tradicionales para quitarte el frío.

Por sus propiedades, el café y el chocolate caliente son bebidas calientes con un efecto termogénico, es decir, aumentan la energía del cuerpo y aceleran el metabolismo, por lo que ayudan a mantener la temperatura corporal y mantenernos calientes, por eso es recomendable tomar una taza de estos si tienes frío. Además, los ingredientes por separado tienen grandes beneficios para la salud, como antioxidantes.

Café

Este elixir nos ayuda a entrar en calor, ya que la cafeína estimula nuestra temperatura. Además, algunos expertos aseguran que tiene grandes beneficios para tu salud cardiovascular, pero no debe tomarse en exceso para no sufrir insomnio o gastritis, también es recomendable no tomarlo con leche o azúcar para no quitarle su sabor, pero es un buen remedio para el frío.

Chocolate a la taza

El chocolate es otro remedio contra el frío, pues su contenido calórico ayuda a que nuestro cuerpo entre en calor, tomarlo caliente, con bombones, amargo o dulce, nos ayudará en los días de bajas temperaturas, también nos da energía y eleva nuestro estado de ánimo.