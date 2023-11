¿Tienes miedo al cambio? Cómo salir de mi zona de confort

En la vida nos vamos a enfrentar a cambios todo el tiempo, pero lo importante es saber afrontarlo y cómo adaptarnos

Si hay una constante en nuestra vida es: el cambio. Se dice que es una “montaña rusa”, todo el tiempo está en movimiento y no para. Nos permite experimentar de todo. Y a pesar de que puede que llevemos un tiempo viviendo y sepamos que siempre hay cambios ¿por qué a veces nos cuesta poder adaptarnos al cambio? Y yo ¿qué puedo hacer para poder adaptarme? Por eso queremos compartirte factores que te pueden estar afectando cuando hay muchos cambios en tu vida:

Perspectiva

A veces el cambio lo podemos ver como algo negativo, cuando para nada es así. Es mejor verlo de la siguiente manera: Si quieres ser una mejor versión de ti, hay que trabajar en ello. Si lo que quieres es crecer y ser mejor, déjame decirte que para eso hay que cambiar. Para que las cosas sean diferentes, debemos hacerlas diferente. Entonces, el cambio más bien es una inversión, un proceso. Y en el momento en el que aprendemos a disfrutar del proceso, el llegar a la meta es pan comido.

Miedo

Es normal tener miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido, y la incertidumbre sobre qué pasará en el futuro no ayuda mucho. Pero ve más el miedo como un amigo, un indicador para conocerte a ti mismo. Pregúntate ¿qué pasa si no lo hago? Puede que te quedes con las ganas, que te arrepientas o que te envidia cuando veas que alguien más lo realizó. Lo que frena a muchos de hacer grandes ideas, es el miedo. Es un autosabotaje.

Saber soltar

No todas las situaciones están bajo nuestro control, es imposible. A veces nos aferramos solo a lo que sabemos, y no a las nuevas posibilidades o nuevos conocimientos. Hay que saber cuándo algo nos suma a nosotros, pero cuando nos resta, es mejor dejarlo ir. Es parte del cambio dejar atrás lo que ya no es parte de ese nuevo tú que ha evolucionado.

Creencias

¿Cuáles son tus creencias y tus limitantes? Saber qué crees sobre ti, tus capacidades, habilidades y sobre ti como persona, influye mucho en cómo uno se enfrenta a las cosas. O puede ser lo primero que te frene al momento de querer hacer algo. Y ¿qué puedes hacer con respecto a ellas? Las creencias, así como las aprendes, se pueden desaprender o hacer nuevas. tú decides lo que es mejor para ti.

Es una elección

Cuando uno realmente quiere cambiar, es algo que decide para sí. El cambio y el ser mejor es una decisión. Pues es algo tuyo y que nadie más puede hacer por ti. Pero justo por eso es hermoso el proceso: es tuyo, lo haces a tu manera y evolucionas de ti para ti. Por lo que en el momento que decides salir y pisar fuera de tu zona de confort, vas a poder llegar a lugares diferentes.

En este episodio de Maldita Comodidad la coach de liderazgo Son Acosta nos comparte varios consejos y anécdotas sobre el camino del cambio. Aprende más acerca de cómo poder fluir y adaptarse al cambio para poder salir de la zona de confort y sigue nuestras redes sociales.

Escucha más sobre el tema aquí:

