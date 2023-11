¿Cómo usar el vinagre para alejar los ratones de mi casa?

Las ratas son animales poco gratos que, debido a su naturaleza rastrera, pueden traer varias enfermedades a humanos y mascotas, por lo cual, se recomienda mantenerlas al margen de tu hogar, ya que son portadoras de rabia, salmonella, leptospirosis y demás bacterias. No obstante, debido a que actualmente son consideradas una plaga en la Ciudad de México, siempre es bueno saber cómo es que puedes mantenerlas lejos de tu casa.

Y si no eres fanático de las trampas para ratones, lo mejor será que experimentes con este remedio casero que no les causará dolor a las ratas, aunque sí que las hará tener un mal rato, al grado de que reconsiderarán su estancia en tu hogar, optando posiblemente por regresar a las calles con tal de no soportar el hedor de este ingrediente natural.

Los ratones no querrán acercarse a tu casa si perciben el vinagre / Foto: Pixabay

TE PODRÍA INTERESAR: El truco definitivo para eliminar los malos olores en el refrigerador

Así puedes usar el vinagre para alejar los ratones de tu hogar

En caso de que en las zonas aledañas a tu hogar habiten algunos roedores o simplemente haya lotes baldíos, basureros o entornos propicios para que estos animalitos se escondan, entonces será mejor que hagas uso de este remedio casero, el cual puede ayudarte a evitar que las ratas se metan en las entrañas de tu hogar y terminen mordisqueando muebles, comida y hasta electrodomésticos.

Lo único que tienes que hacer es colocar frascos de agua con vinagre en las entradas de tu casa, las cuales pueden ser desde puertas hasta ventanas, ya que el olor desalentará a los ratones de adentrarse a tu morada. En caso de que esta plaga ya se haya adueñado de tu hogar, sólo tienes que colocar estos recipientes en las áreas donde hayas encontrado heces de roedores

Las ratas se alejarán de tu hogar con este menjurje / Foto: Pixabay

También es recomendable colocar algodones remojados en vinagre en sitios o hendiduras donde se suelen resguardar estos animales rastreros que, de hecho, son muy sigilosos a la hora de encontrar en un escondite al cual hacer su nido, llegando incluso a alojar ahí a sus crías.

En caso de que quieras efectos inmediatos, la recomendación es que diluyas un poco de vinagre blanco o de manzana en un recipiente con rociador, donde por cada parte de agua pondrás tres de vinagre, una vez listo el menjurje será momento de rociarlo en las áreas donde se ha detectado de actividad de roedores.

SIGUE LEYENDO:

Elimina gases con estas 5 hierbas naturales y siéntete ligero toda la noche

Aprovecha la flor de cempasúchil y haz una deliciosa mermelada