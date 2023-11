¡Arma tus vacaciones de verano! Así puedes usar los descuentos del Buen Fin para viajar

Aprovecha los ofertas del Buen Fin para irte de vacaciones, pues actualmente las aerolíneas, hoteles y agencias están ofreciendo descuentos para diferentes puntos del país y hasta para varios partes del mundo, por lo que es momento de que empieces a presupuestar tu próxima salida, ya sea familiar, en pareja o solo. No dejes pasar esta oportunidad que podría hacer que te ahorres mucho dinero en tu siguiente viaje.

El Buen Fin empezó desde este viernes 17 de noviembre y durará hasta el el lunes 20 del mismo mes. Varias tiendas departamentales, franquicias y marcas, así como grandes, pequeños y micro negocios, participan en esta iniciativa para activar la economía con descuentos y ofertas. En este evento también han entrado aerolíneas y hoteles, por lo que es momento de anticipar tu viaje para las vacaciones de verano.

Sigue leyendo:

Buen Fin 2023: esta es la mejor hora y el mejor día para comprar

Buen Fin 2023: ¿cuáles son las promociones de Banamex para tarjetas de crédito y débito?

El Buen Fin no solo aplica en tiendas departamentales Foto: Cuartoscuro

Las aerolíneas tienen ofertas por el Buen Fin

Es mejor siempre comprar los boletos de avión con muchos meses de anticipación, debido a que salen más baratos que comprarlos semanas antes del viaje. Ahora, es mucho más accesible los costos de los tickets si además se aprovechan las ofertas del Buen Fin, sobre todo en las aerolíneas mexicanas que son las que siempre participan en esta iniciativa, ofreciendo vuelos nacionales e internacionales.

Para conocer las ofertas y cupones de descuento, ingresa a la página de la aerolínea de tu interés y compara los precios. Algunas de ellas, no tienen fecha para aplicar rebaja, por lo que puedes elegir cualquier día del 2024. Revisa si no tienen restricciones y también si aplican algunas promociones para pagos con tarjeta, como por ejemplo, pagos a plazos o más descuentos aplicables.

Las aerolíneas tienen descuentos y promociones Foto: Cuartoscuro

Hoteles lanzan descuentos este Buen Fin

Así como las aerolíneas tienen ofertas, los hoteles ubicados en diferentes puntos de la República Mexicana también ofrecen descuentos para hospedaje. Desde los sitios más lujosos y en las playas o ciudades más turísticas del país, como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y hasta la Riviera Maya, tienen promociones que debes aprovechar para conocer alguno de estos lugares paradisiacos.

En sus respectivas páginas de internet tienen promociones que aplican por noche, o bien, paquetes para que disfrutes de tu experiencia por más días. Solo recuerda ver las restricciones y si estas aplican cualquier día del año, solo para que vayas en el verano y no tengas que adelantar tus vacaciones soñadas.

Los hoteles de diferentes partes de la república tienen ofertas para sus estancia Foto: Pixabay

Agencias de viajes también se unen al Buen Fin

Si lo que quieres es viajar fuera de país y no encuentras un descuento debido a que el Buen Fin no aplica a nivel internacional, las agencias mexicanas de viajes también tienen ofertas para que vayas a varias partes del mundo. Desde las más conocidas como Best Day, Despegar, y Expedia, entre otras que son intermediaras, tienen promociones y paquetes que te ayudarán para ir a un destino, nacional o internacional.