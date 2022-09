El truco perfecto para no planchar tu ropa

La ropa debe ser lavada cuidadosamente para que no se destiña ni quede más sucia de lo normal. Pero además, el planchado será un punto clave para que las prendas nos duren más tiempo. Es que el calor de la plancha (si no es el adecuado) podría dañar la tela, algo que lógicamente no queremos que suceda. Y qué mejor que combinar el hábito de planchar con el trabajo de la lavadora. Es que existen técnicas que nos permitirán sacar las prendas del electrodoméstico sin arrugas.

Sabemos que al sacar las prendas de la lavadora, el siguiente paso será el planchado, algo que nos puede dar pereza. Para saltear esto, expertos sugieren segmentar las prendas de acuerdo a textura, dividiendo entre tejidos ligeros y pesados. De esta forma, la vestimenta no se arrugará como antes y saldrá del electrodoméstico en óptimas condiciones.

Y una de las principales técnicas para que la ropa no sea planchada pasa por colocar bolas de lana en la secadora. Se trata de unas pelotitas de lana que se depositan directamente en el tambor y que tendrán la misión de suavizar las prendas y absorber la humedad, facilitando mucho su secado.

En la misma línea, si queremos evitar la tediosa tarea de planchar, especialistas sugieren evitar mezclar toallas y prendas grandes con pequeñas. Es que cuando lavamos en el mismo ciclo tejidos grandes, como toallas y sábanas, con prendas pequeñas, es probable que estas se enreden y se arruguen en exceso. Por lo tanto, lo más recomendable es separar este tipo de prendas.

Foto: Pixabay

Tender la ropa de inmediato es una de las mejores técnicas para evitar planchar las prendas. Es normal dejar la lavadora puesta y olvidarse por completo de las prendas que tenemos allí hasta el día siguiente. Cuando estas quedan húmedas durante mucho tiempo, es más probable que las arrugas se marquen debido a que la prenda se estará secando parcialmente mientras está apretujada con otra vestimenta.