Grábatelo: este es el error que no debes cometer al encontrar una cucaracha boca arriba en tu hogar

La cucaracha integra una de las plagas más peligrosas con las que nos encontraremos en el hogar. Es que se trata de insectos vectores de enfermedades, por lo que tendremos que tomar ciertos recaudos y evitar aplastarlas. En caso de que las pisemos, seguramente sus bacterias queden en el piso, por lo que será importante matarlas a través de insecticidas y demás venenos. Aunque todo cambiará cuando las cucarachas estén tumbadas, boca arriba y con la espalda en el suelo.

De acuerdo a expertos, si vemos estos insectos patas hacia arriba es importante que evites aplastarlas porque son transmisoras de enfermedades de todo tipo, por lo cual resulta ser muy importante que no propagues sus microorganismos por el hogar. En este marco, también debemos saber que si están boca arriba, quizás no estén muertas, por lo que te recomendamos seguir leyendo para saber cómo actuar y no cometer un error.

Generalmente, si la cucaracha está boca arriba puede deberse a que ha estado en contacto con alguna sustancia igual o similar a un insecticida, lo que hace que pierdan su centro de gravedad. Cuando esto sucede, la Blattodea perderá su eje y quedará mirando hacia arriba ya que no pueden voltearse por su espalda lisa, por lo que es probable que solo debes esperar unos segundos para que muera.

Así mismo, otro de los motivos por las cuales es probable que te encuentres con este insecto boca arriba es debido a que ya ha pasado mucho tiempo en esta posición y, por lo tanto, ya está muerto. Acá solamente tendremos que barrerlo y tirarlo a la basura, protegiendo la salud de la familia, pero además evitarás la presencia de otras plagas como es el caso de las hormigas, que correrán para alimentarse del cadáver de la Blattodea.

En consecuencia, antes de pisar a la cucaracha debemos ser conscientes de que sus restos y bacterias podrían causarnos infecciones de todo tipo y agravar algunas afecciones como el asma. De esta forma, la mejor manera es aplicar técnicas para repeler estas plagas del hogar, tales como cerrar los agujeros con periódico o rociar superficies con insecticidas.