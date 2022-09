Rabia en perros: ¿Cuáles son los síntomas y por qué hay que vacunarlos?

El próximo 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la Rabia, una fecha en la que no sólo se busca prevenir la enfermedad que ataca a los perros y a otros animales como murciélagos, coyotes, zorros, zorrillos y mapaches, sino también para recordar que puede llegar a ser mortal ya que no existe un tratamiento específico, pero que a la vez se puede prevenir llevando a vacunar a nuestras mascotas.

De acuerdo con la doctora, etóloga y directora de programas Humane Society International México, Claudia Edwards, se trata de una enfermedad que aunque está erradicada desde hace más de una década, al menos en nuestro país, no se debe olvidar ni mucho menos descuidar. Se sabe que esta afección viral afecta el sistema nervioso central de los mamíferos y se transmite a través de la saliva del animal infectado.

Las cifras de rabia en nuestro país, explica la experta, disminuyeron desde hace aproximadamente 16 años, un hecho que marcó un antes y un después para México, ya que en el 2019 se convirtió en "el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública". Según añade Edwards, tan sólo en 1990 se registraban 60 casos de dicha enfermedad por perros en personas; mientras que para 1999 a penas existían tres casos y a partir del 2006 cero registros.

Existen tres fases de síntomas; la última es la mortal. (Foto: Pexels)

A pesar de la buena noticia, es importante recordar que no se deben descuidar las medidas de protección y prevención; en ese sentido, la etóloga agrega que la vacunación contra esta afección no se debe omitir por parte de los dueños responsables tanto de perros como de gatos, quienes no están exentos de contagiarse y comenzar a desarrollar los variados síntomas que pueden ocasionar un coma en el animal y posteriormente su inevitable fallecimiento.

Estas son las 3 fases de síntomas

En marco del Día Mundial de la lucha contra la Rabia, la doctora compartió algunos de los principales síntomas que esta enfermedad viral puede dejar en nuestras mascotas; sin embargo, precisó que existen diferentes etapas que van desde un cambio de comportamiento, hasta la agresividad y los casos más graves.

Fase 1. "Puede durar un par de días, aunque también pueden ser meses . Se notan cambios en el comportamiento del perro o gato, puede mostrar sensibilidad, miedo o inquietud", precisa.

"Puede durar un par de días, aunque también pueden ser . Se notan cambios en el comportamiento del perro o gato, puede mostrar sensibilidad, o inquietud", precisa. Fase II. También se le conoce como encefalitis aguda y aquí es donde empieza la famosa etapa furiosa en la que la agresividad e irritabilidad estarán presentes, siempre acompañadas de salivación excesiva.

También se le conoce como encefalitis aguda y aquí es donde empieza la famosa etapa furiosa en la que la e irritabilidad estarán presentes, siempre acompañadas de Fase III. Aquí, ya se conoce como la encefalitis rábica, es decir, un momento en el que tanto los perros como otras mascotas y animales salvajes, comienzan a sufrir de una "parálisis que los llevará a un estado de coma y posteriormente a la muerte".

Puedes prevenirle la muerte a tu peludo. (Foto: Pexels)

Las 4 razones para vacunar a tus perros

Así que si tienes lomitos, gatos u otros animales de compañía en casa, resulta fundamental que cuenten con un esquema de vacunación completo en el que se incluya esta terrible enfermedad que puede ocasionar la muerte. Por si fuera poco, de no actuar con medidas de prevención, los humanos también pueden correr riesgo de contraer la enfermedad.

Es por ello que la doctora compartió algunas de las razones por las que no se debe descuidar la vacunación de los animales de compañía, entre ellas destacan:

Porque es una infección viral del sistema nervioso que puede afectar a cualquier mamífero, incluidos los humanos. En los últimos años en nuestro país solo se han registrado algunos casos por animales silvestres. Porque es una enfermedad mortal. No existe un tratamiento para curar la rabia en perros o gatos. La vacunación es la única forma de prevenir la enfermedad. Porque es obligatorio en México. Cuando son cachorros su calendario de vacunación comienza al mes de edad y de adultos solo una vez cada año. Debes considerar las otras vacunas recomendadas por el médico veterinario. Porque es fácil adquirir la vacuna. La puedes encontrar en centros de salud comunitarios, en Centros de Control Canino y Felino. En algunas campañas de vacunación nacionales o locales es gratuita. Además, cada especialista en salud veterinaria puede ofrecértela a un precio preferencial.

Finalmente, la doctora Claudia Edwards recuerda que "la salud de nuestros animales de compañía y de la sociedad debe ser primordial para los tutores. Gracias a un esquema universal de vacunación, podemos convivir tranquilamente con ellos evitando enfermedades que pueden ser transmitidas a los humanos".

