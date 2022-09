Toma aire antes de conocer la razón por la que tu gato rasca el suelo al comer

El gato es un animal con diversas características, despertando el asombro de sus dueños por la forma en cómo actúa. Para comenzar, tenemos que decir que estas mascotas son totalmente independientes, por lo que son pocos felinos los que se quedan todo el día dentro del hogar. Estos buscan explorar el exterior y seguir sus instintos naturales. Sin dudas el comportamiento del gato es objeto de análisis y estudio, especialmente por la importancia que tiene en nuestra vida.

Sabemos que hoy en día las mascotas son consideradas partes importantes e integrantes de la familia, por ello su comportamiento resulta relevante. Es por ello también que sus dueños analizan frecuentemente la forma de actuar, ya que con sus grandes reflejos los vemos cazando insectos, o saltando de un lado al otro gracias a su agilidad. Al momento de comer, también notamos un actuar extraño, ya que el felino suele rascar el suelo al comer.

Cuando el gato rasca el suelo a la hora de comer, no tendremos que preocuparnos ni creer que se trata de un problema de salud. Es que el felino hace esto por propio instinto natural, ya que en la naturaleza ellos entierran su comida con la finalidad de esconderla de posibles depredadores. Al encontrarse bajo tierra no emite olores, por lo que es imperceptible para otras especies.

En consecuencia, este comportamiento del gato se explica a partir de su propio instinto natural, intentando demostrar territorialidad y seguridad, por eso es probable que también lleve sus juguetes a la misma zona, con el fin de custodiarlos. Aunque esa no puede ser la única razón, ya que también puede deberse a inconformidad.

Foto: Pexels

Expertos afirman que el gato puede estar descontento y arañar o rascar en la zona cercana a su ubicación porque la comida no está limpia o porque su plato no es tan grande como las mascotas quisieran. Por lo tanto, este comportamiento del gato no tendrá que preocuparnos, ni mucho menos correr al veterinario por su actuar.