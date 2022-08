Carnes vegetales son más saludables y amigables con el medio ambiente que las de origen animal, revela estudio

Las dietas a base de plantas suelen causar mucha preocupación entre la población, pues a pesar de cientos de investigaciones sobre sus beneficios, sigue presente la duda de si es la opción más saludable para las personas y si no representa mayor riesgo que seguir consumiendo carnes y otros productos de origen animal. Y el debate se abrió nuevamente por un nuevo estudio en el que los científicos advirtieron que los alternativas como la carne de origen vegetal es mejor para cuidar de la salud y del medio ambiente.

Aunque las razones por las que una persona puede adoptar una alimentación basada en plantas pueden ser muchas, desde las éticas con el veganismo y vegetarianismo, hasta aquellas en las que se considera la salud, el bienestar y el cuidado del medio ambiente, el estudio publicado en la revista Future Foods tiene más detalles al respecto que podrían abrir una nueva visión para quienes prefieren los alimentos de origen vegetan antes que los de origen animal.

Sobre ello el experto agregó que aunque "muchas personas pueden tener la intuición de que esto significa que estos productos no son saludables o son malos para el medio ambiente, la evidencia sugiere lo contrario, como mostró el estudio".

En el estudio se revisaron más de 70 estudios sobre la salubridad y la sostenibilidad ambiental de los productos de origen vegetal en comparación con los de origen animal y tras el análisis se determinó que los primeros son mejores opciones tanto para cuidar de la salud como del medio ambiente al ayudar a perder peso y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incluso cuidar el bienestar de los animales, respectivamente.

Por supuesto, lo anterior sólo es un resumen de todo lo descubierto, pues también se encontró una mayor sostenibilidad en las carnes de origen vegetal con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero o el potencial de calentamiento global. Tan sólo al compararla con los productos de carne de cerdo se determinó que "la cadena de suministro de carne de cerdo contribuye 6,4 veces más al calentamiento global".

Cabe recordar que algunas de las alternativas a la carne de origen animal están hechas con soya, proteína de guisante, aceites, almidón de patata y otros saborizantes. Sobre ello, el estudio precisó que "la producción de proteína de guisante se asoció con un menor impacto ambiental". Asimismo, se incluyeron factores como el uso de suelo, el uso y contaminación del agua, entre la que se descubrió que "la cadena de suministro de carne de cerdo demanda 3,3 veces más agua y conduce a 6 veces más eutrofización".

Entre las ventajas de apostar por una alimentación basada en plantas con estas carnes vegetales, se detalló que quienes las consumen tienen muchos beneficios en la salud, entre los que destacan la pérdida de peso, síntesis muscular y una mejor salud intestinal.

Aunque cada producto es diferente, el estudio explicó que algunos de ellos son "significativamente más bajos en densidad de energía, grasas saturadas y proteínas, pero significativamente más altos en fibra y sal", todo muy positivo a excepción de la sal que es en donde se podría trabajar por una reducción en la preparación. Por supuesto, también se encontraron detalles importantes como que:

Así como que se reduce el colesterol malo en la sangre y se mejora la salud intestinal; sin embargo, otros expertos como la nutricionista clínica de Nueva York, Lauren Sepe, destacan que a pesar de los beneficios de las carnes de origen natural, este tipo de alimentos deben de ser ocasionales, ya que por los ingredientes algunas alternativas y sustitutos a la carne de animales pueden ser no tan benéficos.

"Algunos de los ingredientes de estas alternativas me parecen cuestionables, y en grandes cantidades pueden no ser la opción más saludable. (...) No los recomiendo como un básico de la dieta, ya que aunque la gente ve los alimentos de origen vegetal como opciones más saludables, muchos siguen siendo muy procesados, por lo que hay que ser selectivo en la elección”, dijo a Medical News Today.