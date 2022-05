Dieta basada en plantas disminuiría el riesgo de Covid-19 grave, afirma estudio

Uno de los debates más comunes sobre una dieta basada en plantas es si es bueno o no para la salud y aunque hay muchas investigaciones que respaldan los beneficios para el organismo, hay quienes todavía se resisten a seguirla; sin embargo, un nuevo estudio llegó para demostrar que además de todo lo que ya se conoce, este tipo de alimentación podría disminuir el riesgo de desarrollar Covid-19 grave.

Según el reciente hallazgo del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, una dieta basada en plantas ayuda a mejorar la inmunidad del cuerpo al protegerlo de infecciones respiratorias, como es el caso del Covid-19. El reciente artículo titulado The Role of Nutrition in COVID-19: Taking a Lesson from the 1918 H1N1 Pandemic, publicado en la revista científica American Journal of Lifestyle Medicine, pone a la nutrición como la clave para entender cómo se puede asociar un menor riesgo de síntomas graves a leves por el coronavirus.

Para ello se recordaron algunas de las "lecciones" de la pandemia de H1N1, también conocida como gripe española, para dar "soluciones" ante la pandemia actual; y es que se sabe que entre 1918 y 1919, quienes obtuvieron mejores resultados fueron los soldados, pero a ellos "se les proporcionó una dieta basada en plantas", es decir, una alimentación rica en granos, frutas, nueces y verduras.

Recuerdan que las dietas basadas en plantas también protegen el corazón. (Foto: Pexels)

En ese sentido la autora del artículo, la doctora Hana Kahleova, detalló que "estudios recientes que comparan la nutrición con los resultados similares del Covid-19 muestran resultados similares, con dietas basadas en plantas que apoyan un menor riesgo de síntomas moderados a graves".

¿Qué hace este tipo de alimentación contra la enfermedad?

Los miembros del Comité de Médicos destacaron algunas investigaciones que demuestran la idea, entre ellas destaca un estudio en el que participaron casi 600 mil personas que tenían una alimentación rica en frutas y verduras, quienes demostraron presentar un riesgo educido de la enfermedad en cuadros graves hasta en un 41 por ciento. Mientras que otro más, en los que los sujetos de estudio eran profesionales de la salud expuestos a pacientes con Covid-19 y que llevaban dietas basadas en plantas, presentaron una resistencia de moderada a grave en un 73 por ciento.

Entre los hallazgos, los investigadores resaltaron que esto podría deberse que los alimentos vegetales son una excelente fuente de fibra, antioxidantes y nitratos que ayudan a proteger al organismo tanto al mejorar la inmunidad contra las infecciones respiratorias como al proteger el corazón. Tras el descubrimiento, se hizo un llamado a la población a promover la dieta basada en plantas como una medida más para frenar los casos de Covid-19, que nuevamente han puesto en alerta a varias partes del mundo y que, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha cobrado la vida de al menos 14.9 millones de personas.

El estudio destaca que esta no es la primera vez que se habla de los beneficios de una dieta basada en plantas. (Foto: Pexels)

"Con base en las lecciones de 1918 y en las recientes investigaciones sobre nutrición en Covid-19, parece probable que una dieta saludable basada en plantas pueda ser una poderosa herramienta para disminuir el riesgo de Covid-19 grave. Por esta razón, la nutrición basada en plantas debe promoverse como una de las medidas clave de salud pública para reducir la propagación del Covid-19 y luchar contra la pandemia actual", advierte el nuevo artículo.

Y es que por el momento se sabe, con respecto a los coronavirus SARS, que "varios estudios han sugerido que las dietas ricas en antioxidantes y fitoquímicos pueden mejorar las defensas inmunológicas y ayudar en la prevención y el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio".

Asimismo, se recordó que la pandemia no ha sido la única ocasión en la que se habla sobre los beneficios de una alimentación vegetal, ya que "un ensayo clínico aleatorizado de 2012 en 83 voluntarios sanos (de 65 a 85 años de edad) mostró que comer 5 o más porciones de frutas y verduras al día durante 16 semanas llevó a títulos de anticuerpos contra la vacuna pneumovax II casi 2 veces más altos en comparación con comer 2 o menos porciones diarias de frutas y verduras".

