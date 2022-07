"Si me amaras", una bandera roja que debes mirar en tu relación

¿Qué se debe hacer cuándo la relación parece ir bien, pero al contarle a la pareja algo siempre responde con un "si me amaras..."?, esta es la pregunta de una mujer que comienza a tener incertidumbres sobre su relación, ya que su pareja siempre responde con la misma frase para tratar de culparla por no poder pasar tiempo juntos o porque no le cuenta cada detalle de su vida. Ahora, las dudas han llegado a no saber si se trata de un proceso normal o si es un verdadero problema de pareja.

"Cuando decepciono a mi novio, por ejemplo, al no pasar por su oficina para verlo cuando yo estoy cerca del lugar, él me dice que no entiendo lo que es el amor porque si lo hubiera amado habría ido a verlo; cuando le digo 'Te extraño' mientras estoy fuera, él dice: 'Bueno, si realmente me extrañaras, me habrías compartido más detalles sobre tu viaje en lugar de solo contármelo en ocho palabras'. ¿Esto es normal de él compartiendo sus sentimientos o está pasando algo más aquí?", preguntó al foro virtual de Carolyn Hax.

¿Es manipulación y banderas rojas?, esto dicen los miembros del foro

Tras leer la historia, algunas personas se animaron a compartir sus mejores consejos entre los que coinciden que el novio tiene banderas rojas y que está aplicando técnicas de manipulación, por lo que la sugerencia es "cortar con él de inmediato", sobre todo porque de la parte de la mujer hay disposición para contar las cosas y recibe respuestas pasivo-agresivas.

"Estás demostrando tu cariño a tu manera, y él te está corrigiendo. Eso es pura tontería controladora. Huye de ahí, en serio. Y no mires atrás, excepto para ver por ti. Las personas así de manipuladoras tienden a no tomar el rechazo amablemente. (Razón de más para irte, solo, con cuidado)", se lee en uno de los comentarios.

Asimismo, los miembros del foro sugirieron que para determinar si se trata o no de manipulación siempre después de cada "si me amaras", podría comenzar a reflexionar si su pareja "está diciendo cosas para influir en sus reacciones y sentimientos".

Mientras que pensar en preguntas como "¿alguna vez ha llegado a la conclusión que quiere de dos cosas opuestas?", "¿este tipo de declaración es válida si tu la usas?", "¿te pregunta qué necesitas para sentirte amada?" y "¿tendría sentido si su cartero dijera lo mismo?", podrían ayudarle a tener una respuesta más clara de si el comportamiento del novio es normal.

"Estas son todas las pruebas de gaslighting, así que sí, gracias. Aunque es más fácil terminar una relación, por regla general, con cualquiera que diga: 'Si me quisieras, _____'. Es la manipulación clásica", advierte un usuario anónimo.

