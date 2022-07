Este es el truco clave para evitar plaguicidas en frutas y verduras

Los plaguicidas tiene un rol principal en la producción de frutas y verduras, debido a que ayuda a prevenir y repeler las distintas plagas que podrían atacar a estos alimentos. Al mismo tiempo, incidirá en el cuidado de alimentos para animales, evitando la formación de ectoparásitos. Las propiedades del pesticida generan temor en la población, por lo que buscan distintas soluciones a esta situación, evitando que su organismo se vea dañado.

Lo cierto es que, de acuerdo a distintos especialistas, no hay de qué preocuparse porque el porcentaje de plaguicidas que se encuentran en los alimentos no es de valor representativo y dañino para la salud, por lo que frutas y verduras no son tóxicas. Así mismo, los beneficios para la salud superan los riesgos que se podrían asociar a la presencia de estos químicos en los alimentos.

Y si bien el riesgo es menor, las buenas prácticas de higiene en el hogar, tales como lavar frutas y verduras, o desinfectarlas antes de consumir, pueden contribuir a reducir las sustancias químicas de los pesticidas y disminuir las infecciones alimentarias. Por lo tanto, expertos recomiendan lavar y pasar por agua, independientemente de la forma en que se vaya a consumir el alimento.

En esta misma línea, cuando hablamos de frutas y verduras que se consumen crudas o con piel, tendrán que mantenerse desinfectadas. El procedimiento es sencillo, ya que debemos colocar agua en un recipiente y unas gotas de lejía o lavandina (con propiedades para tratar alimentos) y dejar en la solución –durante 5 minutos– aquello que vayamos a consumir. En este punto, es menester saber que una cucharada de la sustancia podrá usarse en 3 litros de agua.

Foto: Pexels

Finalmente, si queremos eliminar los restos de plaguicidas utilizados para evitar plagas en las verduras y frutas, podremos hacerlo una vez que las sacamos de la nevera. Es que si las lavamos y las guardamos en el refrigerador, se marchitarán y pudrirán con facilidad. Por lo que se sugiere hacerlo sí o sí previo a su consumo.