2 remedios naturales para las picaduras de insectos

Los insectos proliferan durante el verano, ya que las altas temperaturas los invitan a propagarse en el jardín y en distintos espacios del hogar. Esto puede causar picaduras en los habitantes de la vivienda y posteriormente desencadenar en alergias. Es por ello que hoy te diremos cuáles son los remedios naturales para aliviar esta sensación en la piel: uno estará elaborado a partir del aloe vera y otro con base en el bicarbonato de sodio.

Por lo general, las picaduras de insectos nos provocan una inflamación en la piel, acompañada de un molesto picor que corre el riesgo de infectarse. Ante esto, muchas personas no aguantan la necesidad de rascarse, pero es algo que no debemos hacer para no infectar la picadura y agravar el problema.

Por lo tanto, especialistas aconsejan aplicar remedios naturales para tratar la pequeña lesión de alguna forma efectiva. Si las picaduras se convierten en algo más grande, deberás acudir de inmediato al médico, pues puede haber provocado una reacción alérgica o una infección que podría derivar en algún problema de salud mayor.

Dicho esto, expertos recomiendan utilizar aloe vera para tratar las picaduras de insectos. El aloe vera es una de las pantas de la que más beneficios podemos obtener para nuestra salud, especialmente por su gel que es efectivo para distintos aspectos de la salud. Atenuar las manchas de la piel, tratar quemaduras, combatir patas de gallo o ayudar contra el acné son solo algunas de las cosas que podemos hacer con la sábila. Además, también podremos emplearla contra esa molesta picadura, ya que reduce la hinchazón, alivia el picor y cura las posibles heridas ocasionadas por el insecto. En este caso, debemos lavar la picadura con agua y jabón y después aplicar el gel del aloe vera.

Foto: Pixabay

Mientras que por otro lado, el bicarbonato de sodio ayudará a reducir la inflamación y calmar el dolor causado por las picaduras de insectos. Acá habrá que mezclar una cucharada de agua con otra de bicarbonato y aplicar la pasta resultante sobre la picadura durante 15 minutos. Posteriormente habrá que limpiar con agua fría.