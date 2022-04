Vitamina D: cómo aumentar los niveles sin tomar suplementos

La vitamina D es fundamental para el organismo ya que tiene como principal función ayudar al cuerpo a que absorba el calcio y el fosfato de los alimentos, que son nutrientes esenciales para tener huesos y dientes sanos. Según expertos, podemos adquirir esta vitamina con suplementos, pero también de forma natural, a través de los rayos de sol.

Es que tomar sol permitirá la transmisión de vitaminas esenciales para el cuerpo, como sucede con la vitamina D. Este nutriente es vital para que los atletas puedan rendir en sus actividades ya que es la encargada de estimular el crecimiento de las células musculares. Si una persona no tiene los suficientes niveles de este nutriente al no tomar sol, podría contraer enfermedades cardíacas, diabetes y demencia. Es por eso, que los especialistas señalan que es indispensable hacer esta actividad por un pequeño lapso de tiempo.

Además, otro de los beneficios que encontraremos es en los huesos, también gracias a la vitamina D. Expertos sostienen que niños deberán tomar sol para evitar raquitismo y fracturas óseas, al mismo tiempo de demostrar deficiencia en el crecimiento de los dientes. Mientras que en los adultos causa osteomalacia (huesos débiles, dolor óseo y debilidad muscular) y osteoporosis en personas mayores.

Y en lo que representa al momento ideal para exponerse al sol, profesionales detallaron que lo ideal es en otoño o invierno, cuando los rayos solares no son tan potentes. Además, dependiendo de tu tipo de piel, esto podría ser por tan solo diez minutos, una o dos veces al día entre las 11 am y las 3 pm. Es importante tener cuidado de no quemarse, sin embargo, el tiempo que se tarda en producir suficiente vitamina D suele ser menor que el tiempo que se tarda en dañar la piel.

Foto: Pixabay

Mientras que por otro lado, ante el temor de exponerse al sol, especialistas manifestaron que no se puede sufrir una sobredosis de vitamina D a través de la exposición a la luz solar. Pero sí habrá que cubrirse o protegerse si se expone al sol durante períodos prolongados para reducir el riesgo de daños en la piel y cáncer de piel. En consecuencia, esta será la mejor opción para evitar suplementos.