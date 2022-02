3 consejos claves para no derrochar tus productos de limpieza en tu hogar

En la limpieza del hogar solemos caer en el error de pensar que cuanto más producto utilicemos más limpia quedará nuestra casa. No derrochar los productos de limpieza no sólo nos ahorrará dinero sino que también nos permitirá obtener mejores resultados tanto nuestros suelos, muebles, ropa o vajilla.

Casi la totalidad de los productos de limpieza para el hogar indican en sus envases cuál es la cantidad que debemos utilizar. Un error muy clásico es "calcular a ojo" cuánto producto disolvemos en agua o echamos a la lavadora. Resulta tedioso tener que leer las “instrucciones” de uso de los productos de limpieza pero con este sencillo gesto evitaremos derrochar dinero y utilizaremos mejor el producto.

Fuente: Pixabay.

Llevamos esto a la práctica. Veamos tres consejos para no derrochar tus productos de limpieza en tu hogar. El lavado de platos, una tarea diaria en la que, tanto si usamos la lavadora como si lo hacemos a mano, utilizar una gran cantidad de jabón no es nada recomendable, ya que no dejará tus vasos, platos o cubiertos correctamente limpios. En el caso de lavar a mano debes tener cuenta si el jabón está concentrado, si es así podemos llenar de agua la tina de la cocina y echar unas gotas para crear una espuma. Si el jabón no es concentrado duplica la cantidad.

La limpieza correcta de la ropa es otro de los dolores de cabeza en el hogar. Utilizar demasiado detergente puede hacer que veamos aparecer manchas blancas en la ropa. La medida ideal es dos medidas para la ropa muy sucia o cargas grandes de lavadora. En el caso del suavizante entra en juego nuevamente si está o no concertado. En este último caso usaremos un tapón para cargas de hasta 7 kilos de ropa y medio para cargas de entre 4 y 5 kilos.

Fuente: Pixabay.

El último consejo clave que te damos para no derrochar dinero ni productos de limpieza en tu hogar tiene que ver con la limpieza de los suelos. Otra vez, debemos saber qué productos utilizamos y cómo mezclaros correctamente con agua. La lejía, por ejemplo, es un gran desinfectante, pero no necesitamos mucho de este producto para que cumpla su función.