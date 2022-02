Diabetes: 5 síntomas silenciosos de la enfermedad

La diabetes se presenta como una enfermedad en donde los niveles de glucosa en sangre están elevados. Esta enfermedad es muy común en cualquier parte del mundo y sus consecuencias son drásticas, por eso especialistas recomiendan prestar atención a los 5 síntomas silenciosos que presentan los diabéticos y que podrían no conocer.

En la diabetes entra en juego el rol fundamental de la insulina, conocida como una hormona que colabora a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En el tipo 1 de la enfermedad, el cuerpo no produce insulina, mientras que en el tipo 2, que es la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. En consecuencia, si no se presenta la insulina suficiente, la glucosa permanecerá en la sangre.

Frente a este panorama, el exceso de glucosa en sangre causará drásticos problemas tales como daños en los riñones, nervios y también en la visión. A su vez, según especialistas, la diabetes puede generar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales e inclusive la amputación de una extremidad. Por lo tanto, quienes padecen de dicha enfermedad deben estar bajo control médico para someterse a tratamientos, mientras que también se pueden ingestar remedios naturales, como infusiones, para reducir los valores de azúcar en sangre.

Además, resulta importante aclarar que la diabetes tipo 1 es muy diferente a la del segundo orden ya que se atraviesan de distinta forma, una se puede prevenir y ambas pueden presentar el mismo final. En el caso de la diabetes tipo 1, se sabe que es una enfermedad autoinmune en donde el sistema inmunológico ordena a las células beta del páncreas productoras de insulina que se autodestruyan, por lo tanto el cuerpo no produce insulina. Mientras que los pacientes que padecen diabetes tipo 2 tienen otras enfermedades de base antes de presentar dicha patología. Específicamente hablamos de personas con obesidad o sobrepeso y sedentarias.

Foto: Pixabay

En este contexto, resultará fundamental prestar atención a algunos síntomas específicos y silenciosos que nos pueden alertar sobre la presencia de la diabetes y alteraciones en los niveles de glucosa en sangre. Las señales son: pérdida de peso inexplicable, infecciones, visión borrosa, ronquidos y problemas para que se curen las heridas.