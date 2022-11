Incontinencia urinaria: 5 alimentos que pueden detonarla y el chocolate es uno de ellos

Uno de los problemas más frecuentes de salud es la incontinencia urinaria, es decir, la pérdida en el control de la vejiga que ocasiona que se liberen pequeños chisguetes de orina que afecta tanto a hombres como a mujeres; sin embargo, son estas últimas las más afectadas ya sea por la edad o por procesos como la menopausia. A pesar de ello, advierten los expertos, hay una larga lista de factores a considerar sobre esta afección, pues aunque está muy ligado con el envejecimiento, la edad no es la única que interviene.

Al igual que en otros padecimientos la alimentación es un factor clave para que el organismo funcione de forma correcta y sin caer en complicaciones, pero cuando se lleva un estilo de vida en el que se descuida la dieta, es posible que existan problemas como la incontinencia urinaria que puede llegar a afectar una larga lista de actividades diarias y ni hablar de la pérdida del autoestima que llegan a sufrir los pacientes. Pues además de tener estas liberaciones de orina involuntaria, puede desprender un olor, además de manchar la ropa e incluso limitar la libertad de las personas, pues en muchas ocasiones incluso el deporte o un simple estornudo o risa pueden terminar por la pérdida de este líquido.

El chocolate y medicamentos pueden ocasionar este problema de salud. (Foto: Pexels)

El chocolate y los otros alimentos que ocasionan este problema de salud

Es importante reconocer que existen diversas causas por las que una persona comienza a perder el control de su vejiga y sólo pueden ser determinadas por un profesional de la salud, aunque se sabe que en el caso de la incontinencia urinaria transitoria la alimentación puede ser un factor de riesgo para estimular la producción y expulsión de la orina; en casos como estos, los expertos tienen una pequeña lista de alimentos, como el chocolate, que hay que evitar para no lidiar con todo lo antes señalado.

Hábitos diarios

Enfermedades

Problemas físicos

Alimentación

De acuerdo con el sitio especializado en medicina Mayo Clinic, "ciertas bebidas, alimentos y medicamentos pueden actuar como diuréticos", también conocidos como aquellos que ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo y que en el caso de esta afección, estimulan la vejiga al grado de aumentar la producción de orina y con ello también se aumenta el riesgo de liberarla y sin tener control de ella.

¡Olvídate de los cítricos! (Foto: Pexels)

Como adelantábamos, la incontinencia urinaria es un problema que afecta principalmente a las mujeres, pero los hombres no se libran y en ambos casos hay una lista de alimentos que pueden aumentar el riesgo de padecer la afección y entre ellos destacan aquellos con altas dosis de vitamina C y ácidos principalmente de los cítricos, así como las especias, edulcorantes y azúcares, por mencionar algunos. Por supuesto, no son los únicos.

Alcohol

Agua gasificada o bebidas carbonatadas

Cafeína

Chocolate

Ajíes picantes

No todo son alimentos, ¿tomas medicamentos?

Claro que no todo se trata del chocolate ni de los alimentos que funcionan como diuréticos, pues como señalamos arriba, existen diversos factores como los problemas físicos, hábitos diarios e incluso enfermedades. En el caso de estas últimas también es importante mencionar que si existe un tratamiento médico y desde su consumo detectas una incontinencia urinaria, podría deberse a uno de los efectos secundarios de tu medicamento y de ser así, lo ideal es consultar a tu médico de confianza para atender el problema de raíz.

Y es que tal y como recuerda Mayo Clinic, incluso los "cambios simples en el estilo de vida y la dieta o la atención médica pueden tratar los síntomas de la incontinencia urinaria". En el caso de los medicamentos que pueden ocasionar esta afección destacan aquellos que se usan para:

Controlar la presión arterial

Problemas del corazón

Sedantes

Relajantes musculares

Enfermedades neurológicas

Diabetes

