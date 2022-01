Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy LUNES 31 de enero según tu signo

La carta de este lunes 31 de enero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este lunes 31 de enero es la carta de “4 Espadas” es un arcano menor del tarot de Rider Waite y lo rige el número 4 / 48 / 12 y 3.

A esta carta se le relaciona con el reposo, el exilio, la soledad y el retiro. Pero, hoy nos habla de un descanso físico para estar bien y premiar todo nuestro trabajo, pues el inicio de este año ha sido algo duro, así que se necesita tomar un tiempo de tranquilidad, reflexión y planificación para poder regresar con toda la energía los siguientes días.

Amor

Con esta carta, en el amor se espera un tiempo de tranquilidad y estabilidad, sobre todo si se han presentado momentos complicados con tu pareja. Además, llama a la paz, la calma y prosperidad, por lo que es importante disfrutar de esto, ya que representa una mejora a tus problemas afectivos.

Trabajo

En el trabajo la carta de "4 espadas" simboliza un mensaje de mejoría, es decir, si estabas por una situación complicada en el trabajo, significa que pronto habrá una buena noticia u oportunidad para que las cosas se calmen. Por otro lado, si has estado trabajando demasiado, lo mejor es relajarte un momento y tomar un tiempo para ti disfrutando de todo tu esfuerzo.

Salud

En la salud, esta carta manda un mensaje positivo, es decir, si te encuentras enfermo, representa la buena salud y pronta recuperación. Sin embargo, si estabas saludable, pero has estado cansado u estresado, es importante que tomes con calma las cosas y te relajes un poco.

