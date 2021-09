Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMINGO 26 de septiembre según tu signo

La carta de este domingo 26 de septiembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 26 de septiembre es el Rey de copas.

La presencia de esta carta habla de la actitud bondadosa, intelectual pero sobre todo habla de tener todo bajo control, por lo que habla de una relación fuerte y sólida en el que han predominado la templanza y comprensión. Necesitas tener aplomo y madurez emocional para poder resolver tus problemas.

Amor

Si estás en una relación marca que los sentimientos y emociones sobresaldrá y tomarán decisiones importantes pensadas por el bien común para la pareja.

Si estás soltera o soltero, esta carta podría anunciar la llegada de una persona mayor, genitl, sentimental, con gran experiencia y muy comprensivo,a alguien que te dará estabilidad emocional.

Dinero

Tranquilo, sabemos que eres muy dadivoso o dadivosa, y te gusta dar, consentir a tu gente pero debes poner atención a tus números para que no termines sin dinero y este tema sea perjudicial para ti, controla tus gastos.

Salud

Estás en un momento muy equilibrado, tu salud emocional y física están en perfecto estado, trata de mantenerse como hasta ahora pues aquel dicho que dice que “mente sana y cuerpo sano” es totalmente verdad.