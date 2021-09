Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 25 de septiembre según tu signo

La carta de este sábado 25 de septiembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 25 de septiembre es el cuatro de bastos

La presencia de esta carta es muy positiva en tu lectura de hoy, pues marca tiempos de celebraciones y festejos, unión entre personas, armonía familiar, además habla que recibirás una muy esperada y extraordinaria noticia en tu vida; los malos tiempos y situaciones dolorosas se van y por fin llega la felicidad y armonía a tu vida.

Amor

El cuatro de bastos marca el inicio de bodas y compromisos, si estás en una relación podrías comprometerte e incluso hablar de comenzar a buscar ese bebé que tanto quieren para agrandar la familia.

Si estás soltero o soltera, llegará una relación que te hará feliz, sentiras el compromiso de tu pareja hacia a ti, seguramente podrías conocerlo en una fiesta, así que evita quedarte en casa este sábado.

Dinero

Esta carta solo habla de logros, festejos y claro en el terreno del dinero y la economía no es diferente pues ésta progresará considerablemente y todo fruto al esfuerzo y trabajo que has hecho a lo largo de estos años, tu trabajo, dedicación y empeño por fin son reconocidos.

Salud

En los últimos días seguramente te fuiste a hacer algunos exámenes y has estado preocupada o preocupado por los resultados que pueden arrojar, pero tranquilízate ya que las noticias son favorables, gozas de muy buena salud y eso actualmente ( y siempre) es motivo de celebración.