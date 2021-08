TEST de personalidad: 5 preguntas para saber si eres celoso

Los celos suelen ser un elemento frecuente en las relaciones amorosas, y pueden llegar a causar conflictos de pareja o incluso una ruptura, por lo que es importante estar consciente cuando se actúa con celos, y que consecuencias pueden traer.

Una encuesta hecha por la Consulta Mitofsky demuestra que el 37 por ciento de los mexicanos mayores de edad consideran a las mujeres más celosas, mientras que el 29 por ciento considera que los hombres frecuentan la actitud.

La consulta consistió en cuestionar a mil personas mayores de 18 años sobre los celos y la forma en la que sobrellevan este sentimiento.

En la encuesta se reveló que cierto porcentaje de hombres reconoció haber seguido a su pareja producto de los celos, y cierto porcentaje de mujeres confesó haber armado una escena vergonzosa debido a este sentimiento.

Bajo este panorama, si se descubre que tan celoso puede llegar a ser uno, es posible empezar a trabajar en ese comportamiento que, aunque de alguna forma sea racional y demuestre lo tanto que se quiere a la pareja, de igual modo puede ser la fuente de discusiones que afectan a la relación. Entonces ¿Cuáles son las formas para descubrir que eres celoso?

Situación de celos

FOTO: Especial

¿Cómo saber si eres celoso?

Desconfías de tu pareja

Este punto es el núcleo central en toda situación de celos. El sentimiento de celos no existiría si se tuviera la completa confianza necesaria para estar convencido que tu pareja nunca cometerá una infidelidad. Las infidelidades son un gran miedo en toda persona, es comprensible, pero no puedes imponerte la mentalidad que eso te sucederá si no tienes las pruebas suficientes para estar creer que la persona con la que sales sea capaz de tal conducta.

Pelea entre pareja

FOTO: Especial

Sientes inseguridad ante tus amigos o demás personas

El término “chapulinear” sucede cuando un amigo intenta “bajarle” la pareja a su amistad, a sabiendas de todas las secuelas que pueden causar. Y con razón ha sido cada vez más usado este término, ya que este tipo de situaciones han sucedido una cantidad innumerable de veces, provocando conflictos entre amigos y parejas.

Revisas su celular constantemente

La privacidad es imprescindible en toda relación, y no respetar este detalle tan importante puede llegar a ser sumamente molesto, así que el revisar el celular de las personas nunca será considerado como un gesto agradable por el dueño, a menos que sea consensuado habitúen hacerlo.

Haces demasiadas preguntas

Esto sucede comúnmente cuando tu pareja sale a pasear o se encuentra en un lugar sin ti, y posteriormente lo bombardeas de preguntas sobre sus acciones con el fin de obtener mayor información para estar completamente seguro que no cometió alguna infidelidad. Este tipo de comportamientos solo demuestra la poca confianza que le tienes a tu pareja y probablemente causes dolor por tu nula fé en el o ella.

Conflicto en relaciones de pareja

FOTO: Especial

No das crédito a lo que dice tu pareja

Las discusiones entorno a una circunstancia de celos provoca exasperación por las dos partes, y si no eres capaz de tomar en cuenta o creer en las palabras de tu pareja, probablemente ni siquiera tengas que estar con esa persona, pues solo existe disyuntivas y problemas debido a tu poca capacidad de creer en tu pareja, o por culpa de sus acciones.

La relación no es lo que solía ser

Las relaciones atraviesan por varias facetas debido a diferentes factores, pero si identificas que las discusiones debido a los celos de alguno de ustedes está causando lejanía y mayor frialdad de las dos partes, puedes confirmar que estas peleas han se han adentrado de más en tu relación y han atribuido a tener un ambiente hostil por las dos partes, ya que ambos siempre se encuentran en la defensiva para comprobar que están en lo correcto.