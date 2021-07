Cubrebocas y lluvia: ¿Las mascarillas siguen protegiendo si se mojan? Así puedes mantenerlas secas

En las últimas semanas la CDMX y otros estados de la República Mexicana han registrado fuertes lluvias, y uno e los principales problemas a los que se enfrentan los habitantes en esta época es el uso de cubrebocas, pues con los cambios de clima pueden terminar mojados, lo que no es recomendable, pues las mascarillas podrían dejar de proteger.

La Organización Mundial de la Salud ha dado una serie de recomendaciones para el uso de cubrebocas desde que inició la pandemia por Covid-19, y explica que si se mojan hay “la posibilidad de contaminación, la cual puede ocurrir si el usuario no cambia la mascarilla que se ha humedecido o ensuciado”.

La humedad favorece la proliferación de microorganismos, por lo que lo más recomendable es mantener seco el cubrebocas que se usa, ya que en lugar de proteger pueden convertirse en un foco de infección.

Así recomienda la OMS lavar los cubrebocas. Foto: Especial

Víctor Jiménez, catedrático del departamento de Microbiología y Parasitología en la Universidad Complutense de Madrid, citado en AS, explicó que los fabricantes piden que se tiren las mascarillas cuando estés sucias o mojadas, "lo que implica de forma no explícita que no aseguran que los materiales mantengan la eficacia de filtración".

Así puedes mantener secos los cubrebocas

Sin embargo, Pepe Alcamí, virólogo del Instituto de Salud Carlos III, asegura que si el cubrebocas se moja por la lluvia se puede lavar, secar y finalmente re-utilizar, esto cuando se trata de mascarillas lavables, como lo son las de tela.

Diversos expertos alrededor del mundo afirman que una alternativa para mantener seco el cubrebocas es protegerse en épocas de lluvia con caretas de plástico, así se evitará que la mascarilla deje de servir y se prolonga su tiempo de vida.