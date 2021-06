Estas son las mejores opciones tecnológicas para tu jardín

Dicen que la tecnología y la naturaleza en ocasiones son dos polos opuestos, pero en ocasiones puede que la primera ayude en gran medida a la segunda, sobre todo si se trata de un jardín en tu casa.

La idea es que podemos aprovechar algunas ventajas de la tecnología para poder mejorar la belleza de tu jardín como lo es un sistema de riego controlado o hasta un espanta insectos molestos que se coman las hojas de tus plantas.

Si aprovechas los avances tecnológicos para tu jardín puede que incluso le tomes una amor más grande a la botánica, por ello te dejamos algunos de los gadgets que puedes utilizar según expertos de Propiedades.com

Sistema de riego inteligente

Un gadget fundamental es un sistema de riego inteligente. Con él, programas horarios de riego, gestionas el consumo del agua y energía.

Otra ventaja es que te permite incorporar sistemas de fertilización o un tratamiento especial que requiera tu jardín.

Maceta autoregable

Si eres una persona con múltiples actividades, una maceta de autoriego te facilitará la vida porque mantendrá tus plantas sanas y bellas.

Es apta para cualquier tipo de planta. Si se trata de proteger las hojas de los rayos de sol, esta maceta tiene un filtro UV que ayuda a conservar su apariencia. Un plus es que es ideal tanto para exteriores como interiores.

Sistema de cultivo hidropónico

¿Eres de los que cultivan sus propias hierbas y verduras? Este aparato te va a encantar. Con él, ahorras tiempo y dinero pues evita que hagas filas en el supermercado al tener a la mano alimentos frescos y nutritivos.

Su sistema brinda los recursos necesarios en la etapa de germinación, crecimiento y floración. Lo mejor es que encuentras modelos de distintos tamaños y presupuestos.

Trampas para insectos

Si por la noche los mosquitos no te dejan dormir, este aparato es la solución. No impacta en tu salud o la de tu familia porque no utiliza productos químicos ni pesticidas.

Es fácil de usar porque se enciende, apaga y carga automáticamente. Un plus es que su instalación no necesita cableado.

dhfm